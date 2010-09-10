Deutsche Telekom wiederholt im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) gelistet

Die Deutsche Telekom qualifizierte sich auch dieses Jahr wieder für die renommiertesten Nachhaltigkeitsindizes "Dow Jones Sustainability Index World" und "Dow Jones Sustainability Index Europe". Nur die besten zehn Prozent einer Branche werden in die Indizes aufgenommen und damit nachhaltig orientierten Investoren und Fondsmanagern als Top-Investments empfohlen.

Basis für die Aufnahme in die Indizes ist das sehr gute Abschneiden in der Unternehmensbewertung der Züricher Agentur SAM research. Aufgrund des Verhältnisses der Nettoerlöse im Mobilfunk und Festnetz in den vergangenen drei Jahren wird die Deutsche Telekom seit 2009 im Mobilfunksektor bewertet und erzielt dort nun zum wiederholten Male die begehrte Auszeichnung des Branchenführers "Sector Leader World".

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, liegt die Deutsche Telekom nur knapp hinter dem "Sector Leader" Telefonica. Bei den drei Kern-Dimensionen Economic-, Environmental- und Social-Dimension hat die Deutsche Telekom spitzenwerte erreicht. In den Kern-Dimensionen „Environment“ und "Social" wurden sogar die höchstmöglichen Punktzahlen vergeben.

"Sector Leader" sind Unternehmen, die in ihrer Branche am besten darauf vorbereitet sind, von Chancen zu profitieren und Risiken zu managen, die im Zusammenhang mit den drei klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales stehen. Besonderer Fokus der Analyse liegt dabei auf dem Management von Kundenbeziehungen (CRM), der Markenführung sowie verschiedenen Steuerungs- und Personal- und Steuerungsthemen.

Angesichts der anspruchsvollen Bewertungskriterien sind in diesem Jahr von 318 bewerteten Teilnehmern 46 Unternehmen nicht mehr im DJSI World geführt, 48 Unternehmen haben es neu hineingeschafft. Weitere 19 Unternehmen sind nicht mehr im DJSI Europe gelistet, 27 sind neu hinzugekommen. "Um so erfreulicher ist es, dass wir es erneut geschafft haben, nicht nur gelistet zu bleiben sondern darüber hinaus unsere bisherigen Spitzenpositionen der Bewertung von 2009 behauptet zu haben", sagt Luis Neves, Leiter CR Deutsche Telekom AG. Die Anstrengungen der Deutschen Telekom in den Bereichen "Privacy Protection", "Human Capital Development" und "Impact of Telecommunication Services" honorieren die SAM-Experten sogar mit der höchsten Bewertung mit 100 Prozent, dies ist die Branchenbestnote. Branchensieger ist die Deutsche Telekom ebenfalls beim "Brand Management", sowie dem "Environmental Reporting".

Die T-Aktie ist - neben DJSI - in den wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in zahlreichen Fonds als Top-Ten Investment vertreten. Das Volumen der ca. 340 zum Publikumsvertrieb zugelassenen nachhaltigen Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasste Ende Juni 2010 rund 30 Mrd. EUR.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 131 Millionen Mobilfunkkunden sowie rund 37 Millionen Festnetz- und fast 16 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. Juni 2010). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 251.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 64,6 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2009).