Deutsche Telekom schließt aktuelles Aktienrückkaufprogramm ab

Die Deutsche Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat das vom Vorstand am 27. Juli 2010 beschlossene Aktienrückkaufprogramm am 3. Dezember 2010 abgeschlossen. Der Aktienrückkauf ist Bestandteil der Ausschüttungspolitik der Deutschen Telekom. Insgesamt wurden rund 40 Millionen Aktien mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von rund 102,40 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht ca. 0,9 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf erfolgte zu einem durchschnittlichen Preis von Euro 9,9998 Euro. Der Gesamtrückkaufswert beträgt rund 400 Millionen Euro. Die exakten Werte und weitere Informationen zum Aktienrückkauf finden Sie auf unserer Internetseite.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 129 Millionen Mobilfunkkunden sowie rund 37 Millionen Festnetz- und 16 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. September 2010). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 250.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 64,6 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2009).