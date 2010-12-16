René Obermann erhält neuen 5-Jahres-Vertrag als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat auf seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag von René Obermann als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens um weitere fünf Jahre zu verlängern. Der aktuelle Vertrag läuft am 31. Oktober 2011 aus. Der neue Kontrakt gilt bis Ende Oktober 2016. Der Vorstand hatte unter Obermanns Führung und mit Unterstützung des Aufsichtsrats im März 2010 die bis 2015 reichende neue Strategie "Verbessern - Verändern - Erneuern" vorgestellt. "René Obermann hat in den vergangenen Jahren erstklassige Arbeit geleistet", sagte Prof. Ulrich Lehner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom. "Er ist der richtige Mann für die Zukunft des Unternehmens, weil er Marktverständnis mit Zielstrebigkeit und dem Willen verknüpft, unterschiedliche Interessen auszubalancieren. Er wird damit den Konzern zu neuen Erfolgen führen." "Ich danke für diesen Vertrauensbeweis des Aufsichtsrats und die Anerkennung meiner bisherigen Arbeit", erklärte René Obermann. "Ich werde mich mit der Unterstützung meiner Vorstandskollegen und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter für die Zukunft der Deutschen Telekom einsetzen. Wir werden unsere Strategie konsequent umsetzen und den Konzern mit schnellen Netzen und innovativen Produkten in neue Wachstumsfelder ausrichten, um den Rückgang der stark regulierten Bereiche zu kompensieren. In den nächsten Jahren geht es darum, die Transformation der Deutschen Telekom voranzutreiben." Für den Vertrag gelten die neuen Regelungen zur Vorstandsvergütung, denen die Hauptversammlung im Mai 2010 zugestimmt hat. Darin sind in den mittelfristigen Zielen auch die Parameter Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit verankert. Damit wird sichergestellt, dass die Vergütung sich über die finanztechnische Entwicklung hinaus noch stärker an nachhaltigen und an den Interessen wesentlicher Stakeholder ausgerichteten Größen orientiert.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 129 Millionen Mobilfunkkunden sowie rund 37 Millionen Festnetz- und 16 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. September 2010). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 250.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 64,6 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2009).