US-Behörden geben den Weg zur Fusion von MetroPCS und T-Mobile USA frei

Die Deutsche Telekom hat die letzte erforderliche Genehmigung durch die US Behörden für die geplante Fusion ihrer Tochter T-Mobile USA mit dem amerikanischen Mobilfunkanbieter MetroPCS erhalten. Nach Zustimmung der Federal Communications Commission (FCC) und des US Department of Justice (DoJ) in den letzten Tagen gab heute das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) als zuständige Sicherheitsbehörde grünes Licht für die Verbindung der beiden Unternehmen. Zustimmen müssen nun noch die Anteilseigner von MetroPCS: das US Unternehmen hat seine Aktionäre für den 12. April 2013 zu einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 132 Millionen Mobilfunkkunden sowie über 32 Millionen Festnetz- und 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2012). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 230.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 58,2 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2012).