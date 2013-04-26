Griechenland: OTE veräußert Globul für 717 Millionen Euro an Telenor

OTE hat den Abschluss eines Vertrags über die Veräußerung ihrer 100-prozentigen Beteiligung an Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) und Germanos Telecom Bulgaria (Germanos) an den norwegischen Telekommunikationsbetreiber Telenor bekanntgegeben. Der vereinbarte Preis beläuft sich auf 717 Millionen Euro (Unternehmenswert) und wird zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten und Veränderungen beim Working Capital des Unternehmens angepasst. Der Preis entspricht etwa dem sechsfachen des für das Geschäftsjahr 2013 geschätzten EBITDA 1 . Michael Tsamaz, Chairman und CEO von OTE, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Der Verkauf von Globul in Bulgarien steht am Ende eines langen und gezielten Ausschreibungsverfahrens, durch das wir ein optimales Ergebnis erzielen konnten. Der vereinbarte Preis ist mit einer Wertsteigerung für OTE verbunden, was für Aktionäre in diesen besonders schwierigen und turbulenten Zeiten eine gute Nachricht ist. Er reduziert außerdem die Finanzverbindlichkeiten des OTE-Konzerns und gewährleistet langfristige und von den makroökonomischen Gegebenheiten unabhängige Nachhaltigkeit. Wir arbeiten seit Anfang 2011 konsequent an der Tilgung unserer Schulden und werden diese nach Erhalt der Transaktionserlöse um mehr als die Hälfte gesenkt haben, was einer Reduktion um 2,3 Milliarden Euro entspricht." Er fügte hinzu: "Damit können wir uns in Zukunft uneingeschränkt darauf konzentrieren, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, indem wir den Netzausbau der nächsten Generation und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen in unserem Präsenzgebiet vorantreiben. Ich möchte mich bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern von Globul für die außerordentlichen Leistungen des Unternehmens und die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem OTE-Konzern bedanken. Telenor ist ein Unternehmen mit herausragendem Potenzial und weitreichender Präsenz in der Region und anderen wichtigen Märkten und sichert damit gute Zukunftsaussichten für Globul." Die Transaktion soll nach Durchführung aller erforderlichen Verfahren innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen werden und unterliegt der Genehmigung der zuständigen Behörden. Die Finanzberatung von OTE wurde von Citigroup übernommen. 1 EBITDA einschl. Managementgebühren

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Statement von Claudia Nemat: "OTE hat die Transaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht. Unsere Strategie zielt darauf ab, unsere Kräfte dort zu konzentrieren, wo wir den Ausbau von Wachstumssegmenten im mobilen Daten- und Breitbandgeschäft sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundensegment vorantreiben können", erklärt Claudia Nemat, Vorstand Europa und Technik Deutsche Telekom AG. __________________________________________

HINWEIS: Diese Bekanntmachung wird vom griechischen Telekommunikationskonzern OTE SA als „Regulationsinformation“ gemäß Gesetz 3556/2007, 1/434/03.07.2007 Beschluss der griechischen Kapitalmarktkommission, Ziffer 13 des Gesetzes 3340/2005 und 3/347/12.07.2005 Beschluss der griechischen Kapitalmarktkommission ausgegeben. Über GLOBUL GLOBUL nahm im Juli 2001 seinen Geschäftsbetrieb in Bulgarien auf. Das Unternehmen verzeichnete Ende Dezember 2012 4,5 Millionen Kunden und steht damit im bulgarischen Mobilfunkmarkt, der durch insgesamt drei Teilnehmer geprägt ist, an zweiter Stelle. Das Unternehmen bietet Mobilfunkdienste, mobile Breitbanddienste und hybride Festnetz-Telefoniedienste für alle Marktsegmente an. Das Mobilfunknetz von GLOBUL versorgt nahezu einhundert Prozent der Bevölkerung, während sein 3G-Netz über 94 Prozent der Bevölkerung des Landes abdeckt. 2012 erwirtschaftete GLOBUL Umsätze in Höhe von 377,6 Millionen Euro und verzeichnete ein EBITDA von 135,4 Millionen Euro sowie eine jährliche EBITDA-Marge von 35,9 %. Über Telenor Die Telenor Group ist ein internationaler Anbieter von Telekomunikations-, Daten und Medienkommunikationsdiensten. Sie ist in 11 Mobilfunkmärkten in der nordischen Region, in Mittel- und Osteuropa und in Asien vertreten und zu 42,95 Prozent (wirtschaftlicher Anteil 33 Prozent) stimmberechtigt an VimpelCom Ltd. beteiligt, die in 18 Märkten geschäftstätig ist. Die Telenor Group, deren Unternehmenszentrale sich in Norwegen befindet, ist mit 148 Millionen Mobilfunkkunden im Konzerngeschäft (Q1 2013), Umsätzen in Höhe von 102 Milliarden NOK (2012) und einem Personalbestand von etwa 30.000 Mitarbeitern einer der größten Mobilfunkbetreiber der Welt. Weitere Informationen über die Telenor Group sind hier zu finden: www.telenor.com