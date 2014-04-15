Europäische Kommission genehmigt Erwerb von GTS Central Europe durch die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom erhielt heute von der Europäischen Kommission die Freigabe für die Übernahme von GTS Central Europe (GTS). Der Erwerb wurde im November 2013 angekündigt und ging nun ohne Auflagen durch. Die Akquisition wird in den kommenden Wochen vollzogen.

„Wir freuen uns, dass wir das Geschäft nun abschließen und mit der Integration von GTS beginnen können“, sagte Claudia Nemat, Vorstand Europa und Technik bei der Deutschen Telekom. „Die Akquisition passt perfekt in unsere Strategie, ein paneuropäisches Netz aufzubauen und stärkt unsere Position bei Geschäfts- und multinationalen Kunden. Zudem verschafft es uns die Möglichkeit, allen unseren Wholesale-Kunden wettbewerbsfähige Services in bester Qualität zu bieten.“

„Diese Entscheidung wird unsere Kunden und Mitarbeiter beruhigen“, sagte Danny Bottoms, CEO von GTS. „Natürlich werden wir sie in den kommenden Wochen über die nächsten Schritte des Zusammenschlusses informieren. Wir sind absolut überzeugt, dass er für alle Beteiligten von großem Wert ist.“

GTS ist einer der führenden infrastruktur-basierten Service Provider in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Portfolio von Diensten im Geschäftskundenbereich. 2013 erreichte GTS einen Umsatz von 337 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 88 Millionen Euro. Darin sind nicht die Aktiva aus der Slowakei enthalten, die als Teil des Geschäfts bei den bisherigen Besitzern verbleiben.

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Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit über 142 Millionen Mobilfunkkunden sowie 31 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 229.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Über GTS: GTS Central Europe ist einer der führenden infrastrukturbasierten Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen verfügt in der gesamten Region über ein weitreichendes Glasfasernetz und mehrere Datenzentren. In der Tschechischen Republik sowie in Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei kombiniert GTS sein regionales Angebot mit umfangreichen lokalen Anschlussnetzen, um eine große Palette von Services anbieten zu können. Sie reichen von grundlegenden Sprach- und Datendiensten bis hin zu komplexen, virtuellen Privatnetzen und Cloud Anwendungen. Dabei verbindet GTS die neusten Technologien mit seinem weitreichenden Netz, um seinen Kunden Lösungen zu bieten, die in der Branche führend sind. Mit der Erfahrung von fast 20 Jahren als Betreiber in Zentral- und Osteuropa kann das Unternehmen seinen mehr als 35.000 Geschäfts-, Carrier- und Regierungskunden großen Mehrwert sowie exzellenten Service zur Verfügung zu stellen. Mehr Informationen unter www.gtsce.com .