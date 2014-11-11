Deutsche Telekom baut einen der größten Innovationsfonds Europas auf

Die Deutsche Telekom wird Umfang und Volumen ihres Investment-Engagements in den Bereichen Venture Capital und Technologie-Innovationen deutlich ausbauen.

Dazu hat der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG dem Aufbau eines Spezialistenteams von Investmentmanagern in einer neu gegründeten Gesellschaft mit dem Namen Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) zugestimmt.

Die Deutsche Telekom plant zusätzlich zu den bereits bestehenden Beteiligungen von T-Venture für den Zeitraum von 5 Jahren für die DTCP mit einem Fonds-Volumen von 500 Millionen Euro. Damit verdoppelt der Konzern sein Engagement im Bereich der Venture- und Innovationsinvestments. DTCP wird zu einem der größten Innovationsfonds in Europa zählen. Darüber hinaus wird DTCP Beratungsleistungen für die Deutsche Telekom zu den bestehenden Beteiligungen an STRATO, Interactive Media, Scout, Deutsche Telekom Innovation Pool (TIP) und T-Venture erbringen.

Der 1998 gegründete Venture Capital Fund, T-Venture, wird künftig keine neuen Investments mehr tätigen. Das Team bleibt jedoch an Bord und wird das vorhandene Portfolio von rund 100 Gesellschaften weiterhin managen. Zudem wird T-Venture für Folgeinvestitionen in diesem Portfolio verantwortlich sein. Neue Investments werden in Zukunft über DTCP erfolgen.

DTCP wird die Strategie der Deutschen Telekom als Treiber von Innovationen außerhalb des Konzerns über Venture Capital-Investments mit besonderem Fokus auf die stetig wachsende Startup-Szene in Deutschland unterstützen. Darüber hinaus wird DTCP seine Aktivitäten auch auf Private Equity Investments in bestehende Unternehmungen ausdehnen, um so die operative Zusammenarbeit zwischen so genannten Over-the-Top-Gesellschaften (OTT) und der Deutschen Telekom voranzutreiben.

"DTCP vereint die Expertise und Stärke eines großen Unternehmens mit der Agilität und Flexibilität einer kleinen Investmentgesellschaft: das Beste aus beiden Welten, um die Deutsche Telekom voran zu bringen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom Tim Höttges.

"Ich freue mich auf die Aufgabe, die Investment-Aktivitäten der Deutschen Telekom im Bereich Innovation an einer Stelle zu bündeln und damit Spitzenkräfte aus der ganzen Welt nach Deutschland holen zu können, und so einen einzigartigen Innovationstreiber zu schaffen", sagte Vicente Vento, derzeit Senior Vice President Mergers & Acquisitions bei der Deutschen Telekom und designierter CEO von DTCP.

"Als hybrider Fond verbindet DTCP die Stärken eines großen Konzerns mit der Geschwindigkeit und Expertise eines Investment-Fonds und erweitert das Spektrum der Deutschen Telekom ganz erheblich. Wir erschließen uns damit neue Möglichkeiten, den Wert von eigenen Beteiligungen zu steigern, die langfristig nicht zum Kerngeschäft gehören. Und wir können mit dem Private Equity-Ansatz auch Investitionen in reifere Unternehmen tätigen, die bislang außerhalb des reinen Venture Capital-Fokus lagen", verdeutlichte Thorsten Langheim, Senior Vice President Group Corporate Development, bei der Deutschen Telekom, in dessen Zuständigkeitsbereich DTCP fallen wird.

DTCP wird Anfang 2015 an den Start gehen.

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Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit über 142 Millionen Mobilfunkkunden sowie 31 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 229.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.