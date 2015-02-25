Christian P. Illek wird neuer Personalvorstand der Deutschen Telekom

Christian P. Illek wird neuer Vorstand Personal der Deutschen Telekom. Der 50-jährige ist derzeit noch Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Illek ist bei der Deutschen Telekom kein Unbekannter: Von 2007 bis 2012 war er unter anderem für die deutschen Marketing-Aktivitäten zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Telekom arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen unter anderem bei Bain&Company und Dell. Der promovierte Chemiker und Betriebswirt hat in Düsseldorf und München studiert.

"Mit Christian Illek konnten wir einen erfahrenen Manager gewinnen, der den Markt und das Unternehmen und die damit verbundenen Herausforderungen bestens kennt. Im Unternehmen genießt er allseits einen tadellosen Ruf", sagte Telekom-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner.

"Wir sind in einem langen, fairen Prozess zu einem guten Ergebnis gelangt. Für die Digitalisierung der Arbeitswelt ist Christian Illek die richtige Wahl. Die 240.000 Mitarbeiter werden auch weiterhin durch einen Arbeitsdirektor im Vorstand vertreten sein", sagte Lothar Schröder, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Telekom.

"Für die laufende Transformation der Deutschen Telekom ist eine unternehmerisch getriebene Personalarbeit essentiell. Christian Illek versteht diese Anforderungen und Veränderungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, wie kaum ein anderer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Uns verbindet ein langer gemeinsamer und erfolgreicher beruflicher Werdegang. Wir werden diesen jetzt in neuer Konstellation fortsetzen können", so Telekom Chef Tim Höttges.

Lehner und Höttges dankten ausdrücklich Thomas Kremer, Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance, der die Rolle des Personalvorstandes seit dem Ausscheiden von Frau Schick kommissarisch ausgeführt hatte.

Tim Höttges fügte hinzu: "Thomas Kremer hat während der langen Zeit des Übergangs wichtige Impulse gesetzt: Die Tarifverhandlungen 2014 waren die ersten seit vielen Jahren, die ohne Schlichterspruch zu einem für beide Seiten guten Ende geführt werden konnten. Ich bin Thomas auch dankbar, dass er die Digitalisierung der Arbeitswelt zu einem strategischen HR-Thema gemacht hat: So hat die Telekom als erstes – und bisher einziges -Unternehmen in Deutschland das Thema Digitalisierung in der Ausbildung strategisch aufgegriffen und die Ausbildung zum Cyber Security Professional eingeführt."

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit über 142 Millionen Mobilfunkkunden sowie 31 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 229.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.