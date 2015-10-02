Deutsche Telekom profitiert von erfolgreichem Börsengang der Scout24

Die Deutsche Telekom hat beim Börsengang der Scout24 AG gestern 13,2 Millionen Aktien des Unternehmens zu 30 Euro je Aktie verkauft und dafür rund 400 Millionen Euro brutto eingenommen. Insgesamt hat die Deutsche Telekom durch den Verkauf von Scout-Anteilen bislang 2,1 Milliarden Euro eingenommen. Die Deutsche Telekom wird künftig weiterhin 14 Prozent (vor Greenshoe) der Anteile an Scout24 halten und im Aufsichtsrat des Unternehmens vertreten sein.

Ende 2013 hatte die Deutsche Telekom auf Basis einer Unternehmensbewertung von 2,0 Milliarden Euro 70 Prozent der Anteile an Scout24 an den Finanzinvestor Hellman & Friedman veräußert. Unter Führung der neuen Mehrheitsgesellschafter Hellman & Friedman konnte eine beeindruckende Wertsteigerung auf rund 4,0 Milliarden Euro Unternehmenswert (Enterprise Value auf Basis des aktuellen Kurses) erzielt werden. Dank der verbleibenden Beteiligung partizipiert die Deutsche Telekom darüber hinaus an der zukünftigen Wertsteigerung der Aktie.

"Als wir 70 Prozent der Anteile an Scout24 an Hellman & Friedman veräußerten, haben sich viele gefragt, warum wir nicht das ganze Unternehmen verkauft haben. Heute haben wir bewiesen, dass unsere Einschätzung in Bezug auf das Wertsteigerungspotenzial dieser Partnerschaft richtig war", sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

"Das ist eine großartige Erfolgsgeschichte für die Deutsche Telekom. Unsere bisherigen Entscheidungen haben den Wert dieser nicht zum Kerngeschäft der Deutschen Telekom gehörigen Beteiligung maximiert und gleichzeitig das Beste für Scout24 erreicht. Wir sind begeistert von dieser gemeinsamen Transaktion mit Hellman & Friedman und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Diese Transaktion ist ein Paradebeispiel dafür, was wir mit Deutsche Telekom Capital Partners erreichen wollen und wir freuen uns auf viele weitere solcher Transaktionen", sagte Vicente Vento, Geschäftsführer Deutsche Telekom Capital Partners.

Deutsche Telekom Capital Partners agiert als Berater der Deutschen Telekom für ihren Anteil an der Scout24 AG.

Über die Deutsche Telekom Capital Partners

Als Brücke zwischen Europa, Silicon Valley und Israel verbindet Deutsche Telekom Capital Partners Menschen, Investitionen und Ideen, um Innovationen zu beschleunigen und Wert zu schaffen – für unsere Portfoliounternehmen, unsere Anteilseigner und die Gesellschaft. Deutsche Telekom Capital Partners ist die Investment Management Gruppe der Deutschen Telekom. Mit 900 Millionen Euro Gesamtfondsvolumen, Beratung von Unternehmen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euro und einem Portfolio von über 90 Unternehmen, bietet Deutsche Telekom Capital Partners Wagniskapital in frühen und späten Wachstumsphasen, Investitionen in Mittelstand und reife Unternehmen, sowie strategische Beratung im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor.

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit rund 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie 30 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2014). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 228.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Konzern einen Umsatz von 62,7 Milliarden Euro, davon wurde mehr als 60 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.