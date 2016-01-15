Deutsche Telekom und Orange können Mobilfunk Joint-Venture EE wie geplant an BT abgeben

Die Deutsche Telekom und die französische Orange S.A. können ihr britisches Mobilfunk Joint-Venture EE wie geplant an die BT Group plc verkaufen. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Autority (CMA) hat der Transaktion jetzt ihre endgültige Zustimmung erteilt. Die Genehmigung erfolgte ohne Auflagen. Das Closing der Transaktion haben die drei beteiligten Unternehmen für Ende Januar 2016 vorgesehen. Dann kann der größte integrierte Telekommunikationsanbieter in Großbritannien an den Start gehen.

Mit EE bringen Deutsche Telekom und Orange das führende Mobilfunk-Unternehmen in Großbritannien in die BT Group ein. EE deckt mehr als 93 Prozent der Bevölkerung mit LTE ab, verfügt über mehr als 31 Millionen Kunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz sowie Wholesale und wächst stark, insbesondere bei 4G-Kunden. Die BT Group ist der führende Anbieter im Festnetz-Geschäft mit einem eigenen Breitband-Marktanteil von rund 32 Prozent und starkem Wachstum sowohl bei Breitband-Anschlüssen wie auch im TV-Geschäft.

Durch die Integration der beiden Unternehmen profitieren die Kunden in Großbritannien künftig von innovativen und nahtlosen Services, die die Stärken von Glasfaser, WLAN und modernsten Mobilfunk-Netzen miteinander verbinden. Aus dieser Kombination werden erhebliche Synergien erwartet. Das betrifft einerseits Kostenvorteile andererseits auch Umsatz-Synergien aus integrierten Angeboten für die Kunden. Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom sagt dazu: "Wir bieten BT unsere Erfahrungen dabei an, Wertsteigerungen aus dem intergierten Geschäftsmodell zu realisieren. Mit unseren MagentaEins Produktbündeln in Deutschland und den entsprechenden Produkten in Ungarn, Rumänien, Mazedonien und der Slowakei haben wir bereits umfassende Erfahrungen mit intergierten Angeboten aus Festnetz und Mobilfunk für inzwischen 3 Millionen Kunden sammeln können."

Die Deutsche Telekom erhält im Gegenzug für Ihre 50-prozentige Beteiligung an EE einen Anteil von rund 12 Prozent am Aktienkapital der BT. Seit die Transaktion am 5. Februar 2015 bekannt gegeben wurde, hat die BT-Aktie rund 10 Prozent zugelegt. Darüber hinaus wird das Board der BT Group in Kürze einen Vertreter der Deutschen Telekom für das Gremium benennen.

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Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit rund 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie 30 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2014). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 228.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Konzern einen Umsatz von 62,7 Milliarden Euro, davon wurde mehr als 60 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.