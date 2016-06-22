Erneut hohe Annahmequote - Aktiendividende unterstützt Wachstumskurs der Deutschen Telekom

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Für rund 41 Prozent der Aktien wurde Ausschüttung in Aktien gewählt

Barmittel von mehr als einer Milliarde Euro verbleiben im Konzern

Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt: "Beeindruckende Bilanz"

Auch 2016 war die Möglichkeit, die Dividende in Form von Aktien zu erhalten, bei den Aktionären der Deutschen Telekom sehr beliebt. Die Annahmequote lag in diesem Jahr bei 40,9 Prozent der dividendenberechtigten Aktien. Beim Debut 2013 hatte der Wert bei knapp 38 Prozent gelegen, 2014 bei gut 45 Prozent und im Vorjahr bei 49 Prozent. Für rund 1,9 Milliarden Aktien wurde in diesem Jahr die Aktienoption gewählt. Bei einem Bezugsverhältnis von 26,7:1 führt dies zur Ausgabe von gut 70 Millionen neuen Aktien. Die Barausschüttung beläuft sich auf 1,49 Milliarden Euro.

"Auch im derzeit unruhigen Börsenumfeld unterstützt die Aktiendividende unseren Wachstumskurs", sagte Thomas Dannenfeldt, Finanzvorstand der Deutschen Telekom. "Die hohe Akzeptanz führt dazu, dass auch in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Euro im Konzern verbleiben und unsere Finanzkraft stärken. Seit Start der Aktiendividende waren es insgesamt 4,2 Milliarden Euro. Das ist eine beeindruckende Bilanz."

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die neuen Aktien zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich am 28. Juni in die Depots der Aktionäre eingebucht. Durch die 70.250.163 neu ausgegebenen Aktien steigt das gezeichnete Kapital der Deutschen Telekom um 1,5 Prozent. Die Auszahlung der Bardividende erfolgt ab heute. Ebenso wird heute der Barausgleich für die Dividendenansprüche überwiesen, deren Anzahl nicht den Bezug einer ganzen neuen Aktie ermöglichen (Spitzenausgleich).

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit über 156 Millionen Mobilfunkkunden sowie 29 Millionen Festnetz- und rund 18 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2015). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-basiertes Fernsehen für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 225.200 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro, davon wurde rund 64 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Disclaimer

Diese Medieninformation stellt kein Angebot für den Kauf von Bezugsrechten oder Aktien der Deutsche Telekom AG dar. Die neuen Aktien wurden nur in der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage eines prospektbefreienden Dokuments, das auf der Webseite der Deutsche Telekom AG veröffentlicht ist, öffentlich angeboten.