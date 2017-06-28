Aktiendividende der Deutschen Telekom auch im fünften Jahr sehr populär – Annahmequote auf Rekordniveau

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Annahmequote von rund 49 Prozent reduziert Cash-Abfluss in 2017 um 1,4 Milliarden Euro

Durch Aktiendividende verblieben seit 2013 rund 5,6 Milliarden Euro Cash im Konzern

CFO Thomas Dannenfeldt: "Nachhaltiges Erfolgsmodell zur Stärkung des Wachstumsprofils“

Popularität ungebrochen: Auch bei ihrer fünften Auflage stieß die Aktiendividende der Deutschen Telekom auf eine sehr positive Resonanz. Für rund 49 Prozent der dividendenberechtigten Aktien wurde die Möglichkeit gewählt, statt einer Barausschüttung die Dividende in Form von Aktien zu erhalten. Damit verbleiben Barmittel von etwa 1,4 Milliarden Euro im Konzern. Bei einem Bezugsverhältnis von 26,8:1 führt dies zur Ausgabe von knapp 85 Millionen neuen Aktien. Die Barausschüttung beläuft sich auf rund 1,4 Milliarden Euro.

„Die Aktiendividende ist ein nachhaltiges Erfolgsmodell. Die eingesparten Barmittel stärken unsere Investitionskraft und unser Wachstumsprofil“, erklärte Thomas Dannenfeldt, Finanzvorstand der Deutschen Telekom. „In den fünf Jahren seit dem Start des Instruments verblieben 5,6 Milliarden Euro im Konzern. Das ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis unserer Aktionäre.“

Die 84.556.563 neuen Aktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 4. Juli in die Depots der Aktionäre eingebucht. Das gezeichnete Kapital der Deutschen Telekom steigt damit um 1,8 Prozent. Die Auszahlung der Bardividende erfolgt ab heute, ebenso wie der Barausgleich für die Dividendenansprüche, deren Anzahl nicht den Bezug einer ganzen neuen Aktie ermöglichen (Spitzenausgleich).

Über die Deutsche Telekom : Konzernprofil