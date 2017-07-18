Veränderungen im Vorstand der Deutschen Telekom

Niek Jan van Damme, im Vorstand der Deutschen Telekom zuständig für das Festnetz- und Mobilfunkgeschäft in Deutschland, verlässt das Unternehmen. Sein Nachfolger wird, nach einer Übergangs- und Einarbeitungszeit im vierten Quartal dieses Jahres, zum 1. Januar 2018 Dr. Dirk Wössner.

Niek Jan van Damme: „Nach intensiven Gesprächen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner habe ich beschlossen, Ende des Jahres meine bisherige Aufgabe niederzulegen. Das ist etwas früher als ursprünglich geplant, aber passt sehr gut in meine persönliche Lebensplanung und ist die beste Garantie für eine reibungslose Übergabe, ähnlich wie das vor vier Jahren bei René Obermann und Tim Höttges der Fall war.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Telekom, Ulrich Lehner, dankte Niek Jan van Damme für seine Bereitschaft und für die erfolgreiche Arbeit im Rahmen der insgesamt neun Jahre im Vorstand der Deutschen Telekom: „Bei Dirk Wössner hatte sich jetzt ein Zeitfenster für einen Wechsel ergeben andernfalls wäre er über einen längeren Zeitraum gebunden gewesen.“

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dirk Wössner und auf seine Rückkehr. Er kennt das Unternehmen wie kaum ein anderer. Er hat in den letzten Jahren, die er außerhalb des Telekom-Konzerns aktiv war, wichtige Erfahrungen sammeln können, die er ab nächstem Jahr in seine Arbeit bei der Telekom wird einbringen können. So hat er in den vergangenen Jahren beim kanadischen Marktführer Rogers Communications das Privatkundengeschäft verantwortet und dieses erfolgreich zurück auf einen Wachstumskurs geführt. Rogers hat eine lange Tradition als Innovationsführer in Nordamerika: Unter der Leitung von Dirk Wössner war Rogers das erste Unternehmen, das seinen Kunden 4K Fernsehen und eine flächendeckende Breitbandversorgung mit 1 Gbit/s anbieten konnte.

Niek Jan van Damme danke ich von ganzem Herzen für die rund 15-jährige Zusammenarbeit. Er hat in dieser Zeit viel für die Deutsche Telekom geleistet. Die Liste ist lang, besonders hervorzuheben ist die Zusammenführung von Festnetz- und Mobilfunkgeschäft in eine Einheit, den Ausbau und die Modernisierung der Netze und die deutliche Verbesserung des Service der Deutschen Telekom. Das Unternehmen und ich haben ihm viel zu verdanken.“

Niek Jan van Damme: „Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen Vorstandskollegen und den Arbeitnehmervertretern und ganz besonders Tim Höttges für die gute Zusammenarbeit in 15 spannenden Jahren danken. Ich glaube, wir alle haben gemeinsam Vieles erreicht. Ich übergebe Dirk Wössner ein gut bestelltes Haus. Die Firma wächst - ich wünsche ihm viel Glück und bin fest davon überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg wird fortsetzen können.“

Dirk Wössner: “Ich freue mich auf die neue Aufgabe und danke allen Beteiligten für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Mein besonderer Dank gilt Niek Jan van Damme für seine Bereitschaft, den Übergang gemeinsam mit mir gestalten zu wollen.“

Niek Jan van Damme, Jahrgang 1961, ist seit März 2009 Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom AG, verantwortlich für das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft in Deutschland. Er ist zudem seit April 2010 Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH.

Von Januar 2004 bis 2009 führte Niek Jan van Damme die T-Mobile Niederlande als Vorsitzender der Geschäftsführung, wo er unter anderem für die erfolgreiche Integration der Mobilfunk- und Festnetz-Aktivitäten der Orange Niederlande in die T-Mobile Niederlande verantwortlich zeichnete (Oktober 2007). In seiner Position repräsentierte er im Exekutivkomitee der T-Mobile International Gruppe einen der Kernmärkte des Mobilfunkgeschäfts.

Niek Jan van Damme studierte Wirtschaft an der Vrije Universiteit Amsterdam. Er begann seine berufliche Laufbahn 1986 bei Procter & Gamble und schloss sich 1993 dem holländischen Einzelhändler Ahold an. Ab 1997 war Niek Jan van Damme Managing Partner bei Floor Heijn Retail, bis er im Juni 1999 als Director for Marketing Communications zu Ben Nederland wechselte, der späteren T-Mobile Niederlande.

Dirk Wössner, Jahrgang 1969, war seit April 2015 bei Rogers für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Zuvor hatte er seit 2002 bei der Deutschen Telekom in verschiedenen Managementfunktionen gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft in Deutschland. Der promovierte Chemiker begann seine berufliche Karriere 1997 bei der Unternehmensberatung McKinsey.



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