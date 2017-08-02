Henry Moore Ausstellung: Workshops für soziale Einrichtungen und Freikarten für Besitzer des Bonn-Ausweises

Zwei von insgesamt zehn Workshop Angeboten, die die Telekom im Rahmen der Henry Moore Ausstellung fördert, haben bereits stattgefunden. Die nächsten beiden Termine liegen in den Sommerferien und richten sich an soziale Einrichtungen in Bonn. Gleichzeitig startet die Telekom ein Freikartenkontingent für Besitzer des Bonn-Ausweises.

Fotorallye zu Workshop-Terminen am 22. und 23. August

Soziale Einrichtungen und Organisationen in Bonn sind eingeladen, sich mit einer Teilnehmergruppe von bis zu 20 Personen zu den angebotenen Workshop-Terminen zu bewerben. Die Teilnehmer erwartet eine Fotorallye durch die Ausstellung und über das Gelände des Arp Museums. Die Bewerbung erfolgt an die Emailadresse telekomworkshops@arpmuseum.org , inklusive der folgenden Angaben: Name der Organisation, Ansprechpartner, Teilnehmeranzahl, gewünschter Termin. Zwei Gewinner werden zum Bewerbungsschluss am 16. August per Losverfahren ausgewählt.

Freikarten zur Ausstellung für Besitzer des Bonn-Ausweis

Zusätzlich zum umfangreichen Workshop-Angebot startet auch eine Aktion für Besitzer des Bonn-Ausweises. Die Telekom stellt ein Freikartenkontingent von 50 Tickets für die laufende Henry Moore Ausstellung zur Verfügung. Die Bewerbung erfolgt per Email an telekomtickets@arpmuseum.org . Gewinner werden direkt per Email benachrichtigt und die Karten können per Name und gegen Vorlage des Bonn-Ausweises an der Kasse des Arp Museum Bahnhof Rolandseck abgeholt werden. Das Ticketkontingent für einkommensschwächere Bürger zielt darauf ab, einem breiten Publikum Zugang zu Kunst- und Kulturangeboten in der Region zu ermöglichen .

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