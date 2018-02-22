Rekordinvestitionen in Deutschland treiben Wachstum der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom hat auch im Jahr 2017 alle ihre Finanzziele erreicht. Das bereinigte EBITDA stieg bei vergleichbarem Konsolidierungskreis und konstanten Wechselkursen um 4,9 Prozent auf 22,45 Milliarden Euro. Es lag damit exakt in der Mitte der Spanne von 22,4 bis 22,5 Milliarden Euro, auf die der Konzern die Prognose in zwei Schritten im Jahresverlauf angehoben hatte. Das ausgewiesene bereinigte EBITDA legte um 3,8 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro zu. Beim Free Cashflow betrug das Wachstum 11,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

„Die Deutsche Telekom wächst auf ihren Märkten weltweit“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges. „Im Jahr 2017 haben wir wieder einmal gehalten, was wir versprochen haben. Auch unsere Aktionäre sollen von unseren Erfolgen profitieren. Deshalb wollen wir zum dritten Mal in Folge die Dividende erhöhen.“

Beim Kapitalmarkttag 2015 hatte der Konzern angekündigt, die Höhe der Dividende werde der Entwicklung des Free Cashflows folgen. Entsprechend werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 17. Mai eine Ausschüttung von 65 Cent je Aktie vorschlagen. Damit steigt die Dividende von 50 Cent für das Geschäftsjahr 2014, über 55 Cent für 2015 und 60 Cent für 2016 abermals um 5 Cent je Aktie. Das ist ein Plus von 30 Prozent in drei Jahren.

Mit Rekordinvestitionen von 12,1 Milliarden Euro ohne Ausgaben für Mobilfunkspektrum baute die Deutsche Telekom 2017 vor allem ihre Netze weiter aus. Das war eine Steigerung um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Inklusive Spektruminvestitionen waren es sogar 19,5 Milliarden Euro – ein Plus von 42,9 Prozent.

Der Konzernüberschuss stieg im abgelaufenen Jahr um 29,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Zu den zahlreichen Einflüssen auf diese Finanzkennzahl gehörte im vierten Quartal ein positiver Einmaleffekt aus der Steuerreform in den USA von 1,7 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis fiel der Zuwachs mit 46,8 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro noch deutlicher aus.

Die Deutsche Telekom will den Wachstumskurs der vergangenen Jahre auch 2018 fortsetzen. Bei leicht steigenden Umsätzen soll das bereinigte EBITDA im laufenden Jahr um über 4 Prozent auf rund 23,2 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig soll der Free Cashflow um mehr als 12 Prozent auf rund 6,2 Milliarden Euro zulegen. Diese Prognose gilt wie stets auf Basis konstanter Wechselkurse.

Legt man diese Prognose zugrunde, weist der Konzern für die vier Jahre 2015 bis 2018 hohe Wachstumsraten bei den wichtigsten Finanzkennziffern aus. Für das bereinigte EBITDA errechnet sich auf dieser Basis ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 5 Prozent. Beim Free Cashflow beträgt der Anstieg durchschnittlich rund 11 Prozent pro Jahr.

Deutschland – Starkes Jahr für Glasfaser- und Konvergenzprodukte

Das Jahr 2017 stand in Deutschland im Zeichen des Glasfaser-Ausbaus. 40.000 Kilometer neue Glasfaser verlegte die Telekom, 2018 sollen es gar 60.000 Kilometer werden. Die bessere Verfügbarkeit von Glasfaser-basierten Anschlüssen (FTTH, FTTC/Vectoring) ließ die Kundenzahl stark steigen. Insgesamt 9,6 Millionen Anschlüsse waren es zum Jahresende, 2,8 Millionen oder 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als 30 Millionen Haushalte haben inzwischen Zugang zum Glasfasernetz der Telekom. Im Breitbandmarkt verzeichnete das Unternehmen allein im vierten Quartal 104.000 Neukunden und steigerte den Neukundenmarktanteil auf knapp 33 Prozent, gut 6 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal.

Im Mobilfunk festigte die Telekom erneut die Marktführerschaft bei den Serviceumsätzen. Diese legten im Schlussquartal 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent zu. Bereinigt um Regulierungseffekte belief sich das Plus sogar auf 3,6 Prozent. Die Zahl der Privatkunden, die das Bündelprodukt aus Festnetz und Mobilfunk unter dem Namen MagentaEINS nutzen, stieg binnen eines Jahres um knapp 20 Prozent auf 3,6 Millionen.

Der Umsatz des Segments Deutschland stieg 2017 um 0,7 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA wuchs um 2,8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Im Schlussquartal fiel das Plus mit 2,0 Prozent beim Umsatz und 4,7 Prozent beim bereinigten EBITDA noch deutlicher aus.

USA – Siegeszug auch nach fünf Jahren nicht aufzuhalten

Seit fünf Jahren revolutioniert T-Mobile US mit seinen Un-carrier-Initiativen die Mobilfunkbranche in den USA. Mit Neuerungen wie der Abschaffung von Laufzeitverträgen oder dem Wegfall aller zusätzlichen Steuern und Gebühren für die Kunden eilt das Unternehmen von Erfolg zu Erfolg. Im Gesamtjahr 2017 gewann T-Mobile 5,7 Millionen neue Kunden. Das war das vierte Jahr in Folge mit mehr als 5 Millionen Neukunden.

Auch die Finanzkennzahlen der Gesellschaft zeigen einen klaren Aufwärtstrend. Der Umsatz stieg 2017 um 8,1 Prozent auf 40,3 Milliarden Dollar. Gleichzeitig legte das bereinigte EBITDA um 10,7 Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar zu. T-Mobile US stärkte auch seine Vertriebskanäle, um das Kundenwachstum fortzusetzen. Das Unternehmen eröffnete im vergangenen Jahr landesweit 2.800 neue Shops.

Europa – Konvergenz als Erfolgsmodell

Nahezu stabile Erlöse und Ergebnisse standen am Ende des Geschäftsjahres 2017 im Segment Europa zu Buche. Diese positive Entwicklung nach den Rückgängen der vergangenen Jahre zeigte sich beim Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Organisch ergab sich ein leichtes Wachstum von 0,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA ging gleichzeitig um 3,0 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zurück. In der organischen Betrachtung errechnete sich ein Minus von 1,0 Prozent.

Im Jahr 2017 setzten sich Bündelprodukte aus Festnetz und Mobilfunk in Europa immer stärker durch. Die Zahl der Kunden, die diese konvergenten Angebote nutzen, stieg gegenüber dem Vorjahr um 58,5 Prozent auf 2,2 Millionen. Wichtige Entscheidungen für den Ausbau konvergenter Produkte gab es im Dezember vergangenen Jahres: T-Mobile Austria gab die geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Austria bekannt. T-Mobile Polska unterzeichnete mit dem Wettbewerber Orange Polska eine Absichtserklärung für eine Kooperation, die Zugang zum Glasfasernetz von Orange ermöglicht.

Einen stetigen Aufwärtstrend zeigten im abgelaufenen Jahr weitere relevante Kundenzahlen. Bei den Mobilfunk-Vertragskunden gab es einen Zuwachs von 4,8 Prozent auf 25,5 Millionen, mit 5,6 Millionen Breitband-Anschlüssen in Europa (Retail) verzeichneten die Landesgesellschaften ein Plus von 4,7 Prozent und die Zahl der TV-Kunden stieg um 4,8 Prozent auf 4,2 Millionen.

Auch der Netzausbau in Europa setzte sich unvermindert fort. Die Abdeckung mit Glasfaser-basierter Technik stieg binnen eines Jahres um 1,3 Millionen auf 6,2 Millionen Haushalte. Im Mobilfunk erreicht der aktuelle Standard LTE inzwischen 106 Millionen Menschen oder 94 Prozent der Bevölkerung, das waren 13 Millionen mehr als zum Jahresende 2016.

Systemgeschäft – Auftragseingang wie erwartet rückläufig

Mit einem leichten Umsatzrückgang von 1,1 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro schloss T-Systems das Jahr 2017 ab. Hier machten sich bei positiven Tendenzen in den Wachstumsbereichen Cloud und Security unverändert das geringere Auftragsvolumen und der zunehmend globale Wettbewerb um Großkunden in der Branche bemerkbar. Das bereinigte EBITDA ging, auch wegen Anlaufkosten für Digitalisierungsthemen wie Internet der Dinge, im abgelaufenen Geschäftsjahr um 4,0 Prozent auf 509 Millionen Euro zurück. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 1,7 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert für 2016.

Wie im dritten Quartal angekündigt, lag der Auftragseingang für 2017 deutlich unter dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden Verträge mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro abgeschlossen, ein Minus von 23,5 Prozent. Größeren Verträgen im vierten Quartal 2016 standen keine vergleichbaren Deals gegenüber. Der Rückgang des Auftragseingangs war bereits im dritten Quartal 2017 das auslösende Ereignis für eine Wertminderung im operativen Segment Systemgeschäft gewesen.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick:

4. Quartal 2017 in Mio. EUR 4. Quartal 2016 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2017 in Mio. EUR Gesamtjahr 2016 in Mio. EUR Veränd. in % Umsatz 19.160 19.543 (2,0) 74.947 73.095 2,5 Anteil Ausland in % 67,0 67,6 (0,6p) 67,2 66,3 0,9p EBITDA 4.703 4.846 (3,0) 23.969 22.544 6,3 EBITDA bereinigt 5.015 5.265 (4,7) 22.230 21.420 3,8 Konzern-überschuss/

(-fehlbetrag) 1.332 (2.124) n.a. 3.461 2.675 29,4 Konzernüber-schuss bereinigt 2.657 973 n.a. 6.039 4.114 46,8 Free Cashflow a 1.094 893 22,5 5.497 4.939 11,3 Cash Capex b 2.954 3.156 (6,4) 19.494 13.640 42,9 Cash Capex b (vor Spektrum) 2.860 2.724 5,0 12.099 10.958 10,4 Netto-Finanz-verbindlichkeiten 50.791 49.959 1,7 50.791 49.959 1,7 Anzahl Mitarbeiter c 217.349 218.341 (0,5) 217.349 218.341 (0,5)

Anmerkungen zur Tabelle:

a Vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum.

b Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

c Zum Stichtag.

Operative Segmente:

4. Quartal 2017 in Mio. EUR 4. Quartal 2016 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2017 in Mio. EUR Gesamtjahr 2016 in Mio. EUR Veränd. in % Deutschland Gesamtumsatz 5.676 5.565 2,0 21.931 21.774 0,7 EBITDA 2.029 1.763 15,1 8.162 7.327 11,4 EBITDA bereinigt 2.107 2.013 4,7 8.468 8.237 2,8 Anzahl Mitarbeiter a 63.928 65.452 (2,3) 63.928 65.452 (2,3) USA Gesamtumsatz 9.052 9.445 (4,2) 35.736 33.738 5,9 EBITDA 1.989 2.335 (14,8) 10.949 8.967 22,1 EBITDA bereinigt 2.003 2.325 (13,8) 9.316 8.561 8,8 Europa Gesamtumsatz 3.002 2.996 0,2 11.589 11.454 1,2 EBITDA 870 894 (2,7) 3.619 3.773 (4,1) EBITDA bereinigt 906 930 (2,6) 3.749 3.866 (3,0) Systemgeschäft Auftragseingang 1.305 2.495 (47,7) 5.241 6.851 (23,5) Gesamtumsatz 1.819 1.741 4,5 6.918 6.993 (1,1) EBIT-Marge bereinigt

in % 2,5 (1,5) 4,0p 1,7 1,8 (0,1p) EBITDA 66 11 n.a. 280 278 0,7 EBITDA bereinigt 147 84 75,0 509 530 (4,0)

Anmerkung zur Tabelle:

a Zum Stichtag.

Entwicklung der Kundenzahlen

Operative Segmente: Entwicklung Kundenzahlen im vierten Quartal 2017

31.12.2017 in Tsd. 30.09.2017 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 43.125 42.534 591 1,4 davon Vertragskunden 25.887 25.452 435 1,7 Festnetz-Anschlüsse 19.239 19.352 (113) (0,6) davon IP-basiert (Retail) 11.996 11.177 819 7,3 Breitband-Anschlüsse 13.209 13.105 104 0,8 davon Glasfaser a 5.803 5.417 386 7,1 TV (IPTV, Sat) 3.139 3.089 50 1,6 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 6.138 6.417 (279) (4,3) USA Mobilfunk-Kunden b 72.585 70.731 1.854 2,6 davon eigene Postpaid-Kunden 38.047 36.975 1.072 2,9 davon eigene Prepaid-Kunden 20.668 20.519 149 0,7 Europa Mobilfunk-Kunden 48.842 48.205 637 1,3 davon Vertragskunden 25.483 25.119 364 1,4 Festnetz-Anschlüsse 8.439 8.422 17 0,2 davon IP-basiert 5.734 5.555 179 3,2 Breitband-Anschlüsse, Retail 5.647 5.558 89 1,6 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.244 4.200 44 1,0

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH).

b 4,368 Millionen Wholesale-Kunden aus dem Lifeline-Programm seit Q2/17 nicht mehr in den Zahlen enthalten.

Operative Segmente: Entwicklung Kundenzahlen im Jahresvergleich

31.12.2017

in Tsd. 31.12.2016

in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 43.125 41.849 1.276 3,0 davon Vertragskunden 25.887 25.219 668 2,6 Festnetz-Anschlüsse 19.239 19.786 (547) (2,8) davon IP-basiert (Retail) 11.996 9.042 2.954 32,7 Breitband-Anschlüsse 13.209 12.922 287 2,2 davon Glasfaser a 5.803 4.250 1.553 36,5 TV (IPTV, Sat) 3.139 2.879 260 9,0 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 6.138 7.195 (1.057) (14,7) USA Mobilfunk-Kunden b 72.585 71.455 1.130 1,6 davon eigene Postpaid-Kunden 38.047 34.427 3.620 10,5 davon eigene Prepaid-Kunden 20.668 19.813 855 4,3 Europa Mobilfunk-Kunden 48.842 47.952 890 1,9 davon Vertragskunden 25.483 24.315 1.168 4,8 Festnetz-Anschlüsse 8.439 8.531 (92) (1,1) davon IP-basiert 5.734 5.016 718 14,3 Breitband-Anschlüsse, Retail 5.647 5.393 254 4,7 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.244 4.049 195 4,8

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH).

b 4,368 Millionen Wholesale-Kunden aus dem Lifeline-Programm seit Q2/17 nicht mehr in den Zahlen enthalten.

Diese Medieninformation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Aussagen zu der erwarteten Entwicklung von Umsätzen, Erträgen, Betriebsergebnis, Abschreibungen, Cashflow und personalbezogenen Maßnahmen. Daher sollte ihnen nicht zu viel Gewicht beigemessen werden. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die generell außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Zu den Faktoren, die unsere Fähigkeit zur Umsetzung unserer Ziele beeinträchtigen könnten, gehören auch der Fortschritt, den wir im Rahmen unserer personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen und anderer Maßnahmen zur Kostenreduzierung erzielen, sowie die Auswirkungen anderer bedeutender strategischer, arbeitsbezogener und geschäftlicher Initiativen, so z. B. der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften, Unternehmenszusammenschlüsse und unsere Initiativen zur Netzmodernisierung und zum Netzausbau. Weitere mögliche Faktoren, welche die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Entwicklungen. Des Weiteren können ein konjunktureller Abschwung in unseren Märkten sowie Veränderungen in den Zinssätzen und Wechselkursen ebenfalls einen Einfluss auf unsere Geschäftsentwicklung und die Verfügbarkeit von Kapital unter vorteilhaften Bedingungen haben. Veränderungen unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Cashflows können Wertminderungsabschreibungen für zu ursprünglichen Anschaffungskosten bewertete Vermögenswerte haben, was unsere Ergebnisse auf Konzern- und operativer Segmentebene wesentlich beeinflussen könnte. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir können nicht garantieren, dass unsere Schätzungen oder Erwartungen tatsächlich erreicht werden. Wir lehnen – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom auch alternative Leistungskennzahlen vor, einschließlich EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBT, bereinigter Konzernüberschuss, Free Cashflow sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Alternative Leistungskennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Kennzahlen, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind, unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

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