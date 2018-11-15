Telekom Inflight: Über den Wolken purzeln die Preise

Die Deutsche Telekom stellt Reisenden mit Inflight leistungsstarke Online-Zugänge auf Inlands-, Europa- und Interkontinentalflügen zur Verfügung. Ab sofort surfen Telekom Kunden deutlich günstiger über den Wolken.

Preise im Sinkflug

Statt bisher 1,49 Euro zahlen diese künftig nur noch 0,99 Euro*. Abgerechnet wird weiterhin im 10-Minutentakt über die nächste Telekom Rechnung. Fluggäste, die nicht Telekom Kunden sind, haben die Möglichkeit, einen Online-Zugang im Flugzeug-Portal zu kaufen und via Kreditkarte zu bezahlen.

Für den Internetzugang im Flugzeug können sich Telekom Kunden mit ihren persönlichen Benutzerdaten im HotSpot-Portal anmelden. „Mit Inflight surfen unsere Kunden auch über den Wolken so komfortabel wie auf dem Boden“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom. „Jetzt bieten wir ihnen das beste Netz für unter einen Euro pro zehn Minuten.“

HotSpot über den Wolken

Bei innereuropäischen Verbindungen können Telekom Kunden Inflight bereits in über 220 Flugzeugen der Lufthansa-Group nutzen. Auf Interkontinentalflügen bietet die Telekom den Service in mehr als 300 Maschinen von Air France, China Airlines, Deutsche Lufthansa, Aer Lingus, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, KLM, Malindo Airlines, Scoot und Virgin Atlantic an.

*Diese Aktion ist zunächst auf sechs Monate begrenzt.

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