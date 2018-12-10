TÜV SÜD: Magenta SmartHome Zentrale überträgt Daten sicher

Die Home Base der Deutschen Telekom hat vom TÜV SÜD das Zertifikat „Geprüftes Smart Home Gateway“ erhalten. Damit bestätigt die renommierte Prüforganisation die Sicherheit der Datenverbindung zwischen der Home Base und der Telekom Cloud. Die Home Base verbindet und steuert im Smart Home alle angeschlossenen Geräte. Sie stellt die sichere Verbindung zur Telekom Cloud her und speichert darin alle nötigen Daten. Die Home Base erhält als erstes Gerät zur Verbindung von Netzwerken (Gateway) das neu entwickelte Zertifikat.

„Das Zertifikat vom TÜV SÜD belegt, dass wir mit der Home Base den Grundstein für ein sicheres Smart Home setzen. Unsere Kunden können ihr smartes Zuhause ganz entspannt genießen“, sagt Thomas Rockmann, Vice President Consumer IoT (Internet of Things; Internet der Dinge).

Die Experten des TÜV SÜD prüften, ob sich das Gateway verschlüsselt mit den zugehörigen Servern verbindet. Wichtig ist, dass alle Daten dabei codiert gesendet werden. Das Ergebnis bestätigt: Die Daten der Telekom-Kunden sind gut geschützt. Die Nutzer kommunizieren sicher mit ihrem Smart Home.

Eine weitere Voraussetzung für das Zertifikat sind regelmäßige Sicherheits-Updates. Sobald die Telekom neue Bedrohungen entdeckt, installiert sie automatisch Updates auf allen Home Bases. Die Kunden müssen dafür nichts selbst machen. So erfüllen die Gateways stets die neuesten Anforderungen an die Sicherheit.

Kunden mit Magenta SmartHome steuern und kontrollieren ihr intelligentes Zuhause ebenso vielseitig wie komfortabel. Sie können über 300 verschiedene Geräte der Telekom und anderer Hersteller in das System einbinden. Diese sorgen dafür, Smart Home sicherer, komfortabler und energieeffizienter zu machen. Dafür sind Geräte wie smarte Lampen, Kameras, Lautsprecher oder Zwischenstecker kombinierbar. Die Kunden können etwa ihre Heizung intelligent steuern. Dasselbe gilt für die Beleuchtung. Und mit der „Haushüter-Funktion“ täuschen sie ihre Anwesenheit vor und schrecken so Einbrecher ab.

Weitere Informationen zum Zertifikat vom TÜV SÜD finden Sie hier .







Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil



Über Deutsche Telekom White-Label-Smart-Home-Portfolio

Das White-Label-Smart-Home-Portfolio der Deutschen Telekom besteht aus der offenen und sicheren Smart-Home-Plattform Qivicon, Smart Home Gateways, Apps, Geräten und Services. Mit dem Smart-Home-Portfolio erweitern Unternehmen unterschiedlicher Branchen ihr Kerngeschäft schnell und effizient um ein eigenes Smart-Home-Angebot. Dabei sind sie eigenständig hinsichtlich Angebotsdefinition, Marke, Vertriebskanälen und Preisgestaltung. Bereits mehr als 40 Unternehmen kooperieren mit der Deutschen Telekom. Darüber hinaus wird eine stetig wachsende Anzahl weiterer Unternehmen mit ihren Marken das Smart-Home-Portfolio für ihre Smart-Home-Angebote nutzen.



Als Eclipse-Mitglied wird die Telekom zudem ihre marken- und herstellerübergreifende Plattform Qivicon auf Basis Eclipse SmartHome für Entwickler und Start-ups öffnen, die ihre Ideen, Apps oder Geräte Wirklichkeit werden lassen möchten. Die Eclipse Foundation ist eine der größten unabhängigen Developer Communities.



Über Qivicon

Qivicon ist eine von der Deutschen Telekom initiierte Allianz führender Industrie-Unternehmen in Deutschland mit dem Ziel, das Thema Smart Home voranzutreiben. Gemeinsam mit namhaften Partnern etabliert die Telekom eine marken- und herstellerübergreifende Plattform, die Themenfelder wie Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz für Menschen jeden Alters für zu Hause vereint.



www.smarthome.telekom.net | www.qivicon.com | www.linkedin.com/company/smart-home-platform-by-deutsche-telekom | www.xing.com/companies/qivicon

