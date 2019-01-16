OTE vereinbart Verkauf von Telekom Albania für 50 Millionen Euro an Albania Telecom Invest

Der Vorstandsvorsitzende und CEO von OTE, Michael Tsamaz, sagt: "Mit dem Verkauf der Telekom Albania beenden wir die erfolgreiche Investition der OTE-Gruppe in Albanien. Es ist eine strategische Entscheidung auf Basis der neu definierten Prioritäten und Wachstumspläne der OTE-Gruppe, die Wert für alle Aktionäre schaffen und eine nachhaltige Entwicklung sichern soll".

Michael Tsamaz ergänzt: "Ich möchte dem Management und den Mitarbeitern der Telekom Albania für ihre bisherigen Leistungen sowie für die gute Zusammenarbeit mit der OTE-Gruppe danken. Die Übernahme des Unternehmens durch eine starke und unternehmerische Investmentgruppe sichert das Wachstum und schafft die Voraussetzungen für eine weitere Stärkung der Marktposition".

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die zuständigen lokalen Behörden und der Finanzierung, und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein.

Die Eurobank fungierte als Finanzberater der OTE.





Update 8. Mai 2019

Abschluss des Verkaufs der Telekom Albania an Albania Telecom Invest AD



OTE gibt nach ihrer Pressemitteilung vom 16. Januar 2019 bekannt, dass der Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an der Telekom Albania Sh.A. an die Albania Telecom Invest AD gestern für einen Gesamtbetrag von 50 Millionen Euro abgeschlossen wurde.

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