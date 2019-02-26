Deutsche Telekom und SK Telecom stellen Weichen für die Zukunft

Die Deutsche Telekom und SK Telecom wollen ihre strategische Partnerschaft weiter vertiefen. Beide Unternehmen unterzeichneten auf dem MWC in Barcelona eine gemeinsame Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU). Der führende europäische Anbieter für Telekommunikation und der Marktführer aus Südkorea werden von der rasanten technologischen Entwicklung herausgefordert. Sie wollen die jeweiligen Stärken und das Know-how beider Partner nutzen. Beide Partner wollen so neue Wachstumsfelder erschließen.

Die Vereinbarung legt fest, dass Deutsche Telekom und SK Telecom nach Möglichkeiten für technologische Partnerschaften suchen. Ziel sind die Bereiche LTE / 5G-Netzwerk, OTT-Medien, Sicherheit und Cloud. Beide Unternehmen wollen weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Partnerschaft prüfen. Dies beinhaltet die gemeinsame Beteiligung an Entwicklung, Marketing und Investitionen. Sowie auch die Gründung eines Joint Venture-Unternehmens.

„Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SK Telecom auf die nächste Stufe zu heben. Der Ausbau der Partnerschaft wird beiden Unternehmen helfen, unsere globale Technologieführerschaft zu stärken und unseren Kunden 5G und andere innovative Dienstleistungen anzubieten“, sagt Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom.

„Durch die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom wird SK Telecom neue Geschäftsmöglichkeiten in den europäischen Märkten für Netzwerk-, Medien- und Sicherheitstechnologien erschließen", betont auch Park Jung-ho, CEO und Präsident von SK Telecom.

Als strategische Partner haben Deutsche Telekom und SK Telecom bereits in den zurückliegenden Jahren erfolgreich kooperiert. Beide haben im Jahr 2018 vereinbart, gegenseitig in die Technologiefirmen IDQuantique (Schweiz) und MobiledgeX (USA) zu investieren.

Zwei Showcases in Barcelona unterstreichen die gute Zusammenarbeit. Die Projekte verbinden die Messestände beider Unternehmen in Halle 3. Ein Showcase demonstriert die Chancen von Virtual Reality (VR) im 5G-Zeitalter. Ein anderer thematisiert die digitale Identität (ID). Gezeigt wird ein neues digitales und mobiles ID-Geschäft auf Basis der Blockchain-Technologie.

Die Blockchain-basierte ID ist eine universelle digitale ID. Damit kann sich der Nutzer einfach und sicher identifizieren, wo immer es nötig ist. Die Privatsphäre bleibt dabei geschützt. Der Nutzer behält die volle Kontrolle über die genauen Daten und Informationen, die er an die jeweils anfragende Partei weitergibt.

Die Blockchain Mobile Identity hat das Potenzial, die digitale Identität zu revolutionieren. Mit einem einzigen Ausweis kann man Bankkonten eröffnen, Konzertkarten kaufen und die ganze Welt bereisen. Zur Ansicht dieser Vision lässt sich auf dem MWC eine eigene Blockchain-ID erstellen. Damit kann der Nutzer mehr über die Produkte und Lösungen der Deutschen Telekom erfahren. Die ID lässt sich auch am Stand von SK Telecom nutzen.

Die T-Labs der Deutschen Telekom unterzeichneten eine zusätzliche Vereinbarung mit SK Telecom. Ziel ist, gemeinsam Blockchain-basierte mobile IDs zu entwickeln und zu vermarkten.

Die interaktive Social VR-Demo verbindet die Standbesucher der Deutschen Telekom mit denen der SK Telecom. Bis zu acht Nutzer können gleichzeitig in einen immersiven VR-Raum eintauchen. Sie können sozial interagieren. So können sie Videoinhalte gemeinsam ansehen, chatten oder Emotionen austauschen.

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen während des MWC in Barcelona vom 25. bis 28. Februar live auf dem Stand der Deutschen Telekom in Halle 3.

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