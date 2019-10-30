DIGITAL X zum zweiten Mal in Köln: Digital-Adrenalin für den Mittelstand

Ein voller Erfolg für die Digitalisierung: Über 10.000 Teilnehmer*innen pro Tag vernetzte die DIGITAL X 2019 gestern und heute in den Kölner Messehallen. Mehr als 160 internationale Top-Redner*innen inspirierten am 29. und 30. Oktober das Publikum der diesjährigen DIGITAL X. Über 200 Unternehmen stellten neue Technologien vor und gaben strategische Kooperationen bekannt. Europas größte Digital-Initiative für Geschäftskunden 2020 geht auch im dritten Jahr weiter: in sechs deutschen Regionen und zum Finale im November 2020 in Köln.

„Die Nachfrage nach Austausch und gegenseitigem Lernen steigt enorm.“ So Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden, Deutsche Telekom. Der Schirmherr von Europas größter Digital-Initiative resümiert: „Die DIGITAL X 2019 vernetzte in den letzten zwei Tagen Tausende Entscheider*innen von Start-ups, Mittelständlern, Konzernen, Politik und Wissenschaft. Diesen Dialog werden wir im kommenden Jahr weiterführen. Wir sehen uns in Berlin, Bochum, Hamburg, Stuttgart und München. Das große Finale findet am 19. und 20. November 2020 in Köln statt.“

Prominente Digitalisierer zu Gast in Köln

Mehrere Top-Redner sprachen über ihre Vision des digitalen Europas. Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, forderte in seiner Keynote mehr Einsatz für ein starkes Europa: „Wir müssen die Bedingungen für Investitionen verbessern.“ Dazu gehöre eine Arbeitsmarkt-Politik, die den Mittelstand fördere. Ebenso brauche Europa Unternehmen, die mit den Tech-Größen aus Amerika und Asien Schritt halten können. Zudem betonte der Telekom-Chef die Wichtigkeit von digitaler Souveränität in Europa. „Ich unterstütze ausdrücklich eine eigene europäische Cloud-Infrastruktur.“ Und bezog sich damit auf die Cloud-Initiative Gaia X der Bundesregierung.

Sir Richard Branson war Publikumsmagnet am Abend. Der Unternehmer gab den Besuchern im Gespräch mit Tim Höttges einen detaillierten Einblick in die Tätigkeiten der Virgin Group. Branson startete die Unternehmensgruppe 1970 mit dem Musiklabel Virgin Records. Mittlerweile betreibt er unter der Marke zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Unterhaltung, Reisen und Raumfahrt. In allen Feldern spielt Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. "Wir konzentrieren uns darauf, den Klimawandel zu bekämpfen", erklärte der 69-Jährige. Der Schutz des Klimas dürfe Unternehmen jedoch nicht stoppen. Vielmehr müsse er dazu führen, klimafreundliche Technologien zu entwickeln. Sein Appell: "Wir müssen die Welt so schnell wie möglich in eine saubere Welt verwandeln." Auf die Abschlussfrage von Tim Höttges „was sein Rat für Führungskräfte und sein Rezept für Erfolg sei“ antwortete Branson: "Sucht nach dem Besten in jedermann. Begegnet allen freundlich. Arbeitet Hand in Hand und nicht gegeneinander."

Das World Wide Web feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Passend zum Jubiläum nahm auch Sir Tim Berners-Lee an der Digital X teil. Berners-Lee erfand im Jahr 1989 das World Wide Web. Er legte damit den Grundstein für eine Technologie, die das Leben rund um die Welt verändert hat wie kaum eine andere. Mittlerweile seien rund die Hälfte aller Menschen online unterwegs. Diese Evolution bringe neue Herausforderungen: "Das Vertrauen in Internetquellen sinkt. Wegen Manipulationen, Fake News und Bots." Ein weiteres Arbeitsfeld sei der Datenschutz. "Wir müssen den Menschen die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben." Das erklärte Berners-Lee und lieferte eine mögliche Lösung gleich mit: sein aktuelles Forschungsprojekt "Solid". Es will die Privatsphäre von Internetnutzern verbessern und ihre Daten schützen.

Digital X als Schaufenster für Innovationen

Das Unternehmen Lightyear aus den Niederlanden setzt für die Mobilität der Zukunft auf Sonnenenergie. Auf der DIGITAL X zeigt es sein Solar-Elektroauto.

Bei Biohax geht Digitalisierung unter die Haut. Konkret mit einem NFC-Chip zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Besucher*innen standen Schlange für das Implantat. Die neuen Cyborgs öffnen damit Türen, bezahlen oder zeigen die digitale Visitenkarte.

Partnerschaften und Produkte

Volocopter, die Erfinder des Flugtaxis, und Deutsche Telekom arbeiten gemeinsam an der Digitalisierung im Bereich der Flugmobilität. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz, unter anderem für die Gesichtserkennung. Das erleichtert Zutrittskontrolle und Check-In.

T-Systems stellt eine neue Plattform für Blockchain-Netzwerke vor: „ German Blockchain Ecosystem “ ist der erste Blockchain-as-a-Service-Markplatz in Europa. Erster Partner wird Malta Enterprise sein. T-Systems und Malta Enterprise haben heute ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben .

Die Deutsche Telekom startete zur DIGITAL X „ Apple at Work “. Der Service hilft Unternehmen beim Einsatz und Management von Apple-Produkten.

Campus-Netze für den Mittelstand : Die Deutsche Telekom kündigte auf der DIGITAL X zwei neue Campus-Netz-Angebote für Unternehmen an. Campus M für den Mittelstand und Campus L für Großkunden.

Die DIGITAL X 2019 in Zahlen

Auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern vernetzten sich am 29. und 30. Oktober 2019 stand alles im Zeichen der Digitalisierung. Mit über 200 Vorträgen von 120 renommierten Sprechern aus der ganzen Welt. 340 Personen arbeiten vor, während und nach der DIGITAL X auf dem Gelände der Koelnmesse. Sie leisten insgesamt rund 30.000 Arbeitsstunden im Drei-Schicht-Betrieb.

Zum Hintergrund

DIGITAL X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie tourte im Frühjahr 2019 durch sechs deutsche Regionen. Das große Finale der DIGITAL X findet am 29. und 30. Oktober 2019 in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen erhielten den „ Digital Champions Award “. Die DIGITAL X 2020 findet am 19. und 20. November in Köln statt. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems: T-Systems Unternehmensprofil

Über die Initiative DIGITAL X: DIGITAL X