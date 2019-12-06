Ausbau in der Gigabit Region Stuttgart läuft auf Hochtouren

Ein gutes halbes Jahr nach dem Startschuss für den Netzausbau können bereits weitere 20.000 Haushalte und Gewerbetreibende einen schnellen Internetanschluss beauftragen. Dies gaben die Gigabit Region Stuttgart GmbH und die Deutsche Telekom gemeinsam bekannt.

"Ich freue mich, dass wir zusammen mit viel Schwung in das Projekt gestartet sind und gute Ergebnisse vorweisen können. Die Telekom ist in der Gigabit Region bereits mit ihrem Eigenausbau in Vorleistung gegangen", sagt Projektleiter Frank Bothe. "Ein enger Austausch mit den Zweckverbänden und Kommunen macht den schnellen Glasfaserausbau möglich. Vor Ort läuft die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gut. Und das ist entscheidend: Nur gemeinsam bringen wir den Ausbau zum Erfolg."

„Die Telekom hat ein hohes Tempo vorgelegt, so dass wir in den ersten Monaten außerordentlich weit gekommen sind. Unser Ausbauprogramm gleicht aber einem Marathonlauf. Nächstes Jahr sollen 80.000 Haushalte und Gewerbetreibende eine Anschlussmöglichkeit erhalten. Derzeit prüfen wir den Vorschlag der Telekom für den Ausbau in den nächsten zwei Jahren. Hier bringen wir gemeinsam mit den Zweckverbänden der Landkreise die Sichtweise und Interessen der Kommunen ein“, erklärt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region Stuttgart und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH.

Mit Schwung zu den ersten Erfolgen

In jedem der fünf beteiligten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr und auch in der Stadt Stuttgart hat der partnerschaftliche Ausbau begonnen. Davon profitieren jetzt schon die Bürger in den Gemeinden Allmersbach im Tal, Bad Cannstatt, Reichenbach im Täle, Bempflingen, Heimerdingen und Weil der Stadt. Rund 14.500 Haushalte haben hier den Glasfaseranschluss bereits im Haus oder direkt vor ihrem Grundstück.

Auch in 31 Gewerbegebieten ist der Glasfaserausbau im vollen Gange. Insgesamt haben 10.000 Unternehmen dadurch bald Zugang zum schnellen Netz. 5.500 davon können bereits jetzt ihren Anschluss beauftragen.

Noch ein paar Zahlen zur Technik: Rund 270 neue Netzverteiler sind bereits errichtet und mehr als 500 km Glasfaserkabel verlegt. Insgesamt hat die Telekom 2019 rund 200 km Tiefbau gestemmt, 15 km davon mit dem modernen Trenching-Verfahren. Trenching beschleunigt den Ausbau um ein Mehrfaches. Die Kommunen Heimerdingen, Weil der Stadt, Reichenbach im Täle, Bempflingen sowie Magstadt und Remseck profitieren bereits von dem schnellen Ausbauverfahren.

2019 hat die Telekom das Mobilfunknetz erweitert, auch wenn die Standortsuche nicht immer einfach ist. Insgesamt hat die Telekom dieses Jahr 16 neue Mobilfunkstandorte in der Region in Betrieb genommen. An 128 bestehenden Standorten hat das Unternehmen die Leistungsfähigkeit erhöht. Insgesamt sind 826 Mobilfunkstandorte in der Gigabit Region Stuttgart in Betrieb.

Es geht Schlag auf Schlag weiter

Die Entscheidung für den Ausbau ist bereits für Wolfschlugen und Lichtenwald gefallen. Anfang 2020 startet die Telekom die Vorvermarktungsphase in Ostfildern, Leonberg und Gemmrigheim. Schlag auf Schlag werden weitere Kommunen folgen. 18 Gewerbegebiete in der Region befinden sich aktuell in der Vorvermarktung. Insgesamt sollen weitere 80.000 Haushalte und Gewerbetreibende im kommenden Jahr die Möglichkeit haben, einen schnellen Glasfaseranschluss zu buchen.

Bis 2022 plant die Telekom 183 neue Mobilfunkstandorte in der Region zu errichten und an 179 Standorten die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Darüber hinaus wird die Telekom 2020 in Stuttgart beginnen, das leistungsstarke 5G-Netz aufzubauen.

Momentan umfasst das Ausbaugebiet 175 Kommunen in der Stadt Stuttgart sowie in den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Jüngstes Zweckverbandsmitglied ist die Gemeinde Wangen im Landkreis Göppingen. Die Tür bleibt offen für weitere Mitglieder. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. Rund 140.000 Unternehmen sind dort angesiedelt.

Schulen und Unternehmen in der Metropolregion Stuttgart sollen bis zum Jahr 2025 mit Glasfaser erschlossen sein. Bis zum Jahr 2030 sollen 90 Prozent der Haushalte davon profitieren. Im Mobilfunknetz sollen Lücken schnell geschlossen werden und ein leistungsstarkes 5G-Netz vor Ort aufgebaut werden.

„Der Kooperationsvertrag ist in dieser Dimension in Deutschland einmalig. Er sorgt in der Region Stuttgart für ein flächendeckend schnelles Netz“, sagt Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner. „Wir zählen weiter darauf, dass die Bürger und lokalen Entscheider uns unterstützen, um gemeinsam schnell die gesteckten Ziele zu erreichen."

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