„A Confession – Staffel 1” und „Ronny & Klaid“ ab Februar exklusiv bei MagentaTV



Im Februar geht es bei MagentaTV spannend weiter. Ab dem 6. Februar startet die erste Staffel der Krimi-Serie „A Confession“ in Deutschland. Alle sechs Folgen gibt es exklusiv und ohne Zusatzkosten in der Megathek von MagentaTV. Wer danach etwas zum Lachen braucht, dem empfehlen wir „Ronny & Klaid“. Die unterhaltsame Gangsterkomödie ist ab 15. Februar exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV abrufbar.

Eine reale Mordgeschichte und ein außergewöhnlicher Plan

Das auf einer wahren Geschichte beruhende Crime-Drama „A Confession“ spielt im Jahr 2011: Die 22-jährige Sian O'Callaghan verschwindet nach einer Nacht mit Freunden. Während der Ermittlungen steht Detective Superintendent Steve Fulcher schnell vor einem moralischen Dilemma: Entweder das Polizeiprotokoll befolgen oder mit allen Mitteln den Mörder fassen.

Vor einer ganz anderen Herausforderung stehen die Berliner Freunde und Kioskbesitzer Ronny und Klaid. Sie müssen ihre Schulden bei einem lokalen Gangsterboss abbezahlen. Um schnell an Geld zu kommen, entwickeln sie einen irrwitzigen Plan.

Seit 2017 bietet die Deutsche Telekom exklusive Filme und Serien an. MagentaTV-Kunden können diese in der Megathek kostenlos abrufen. Für Crime-Fans bietet MagentaTV ein besonderes Angebot an europäischen Topserien: Mit der italienischen Mafia-Serie „Il Cacciatore – The Hunter“ ist fesselnder Seriengenuss garantiert. Auch der preisgekrönte Drogen-Thriller „FARIÑA – Cocaine Coast“ aus Spanien ist hoch spannend. Comedy-Serien wie „Get Shorty“ oder „DAS INSTITUT – Oase des Scheiterns“ trainieren die Lachmuskeln.

Weitere Neuheiten bei MagentaTV

Ab dem 24. Februar 2020 präsentiert MagentaTV außerdem die deutsche Co-Premiere von „The Walking Dead - Staffel 10B“. Zwischen den Kolonien und den Whisperern herrscht weiterhin Krieg. Die vereinten Kolonien müssen sich einen Plan überlegen, um die Flüsterer ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen.

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