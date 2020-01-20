Bis zu 100 MBit/s für mehr als 60.000 weitere Haushalte

Mehr als 60.000 Haushalte in 59 Kommunen können ab heute schneller im Internet surfen. Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Unter anderem dabei: Halle (Saale) mit 5.800 Haushalten, Konstanz mit 5.600 Haushalten, Herzogenaurach mit 5.000 Haushalten, Crimmitschau mit 4.800 Haushalten, Neulingen mit 3.100 Haushalten und Zörbig mit 2.800 Haushalten.

Ziel der Telekom ist es, möglichst alle Menschen mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen – sowohl auf dem Land als auch in den Städten. „Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht auch in die ländlichen Regionen. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Unsere Ausbauprojekte reichen von vielen tausenden Haushalten bis zu einer Handvoll. Für uns zählt jeder Anschluss: in Frankfurt am Main, Köln und Nürnberg, genauso wie in Gröbzig, Recke oder Wettin-Lobejün“. Kein anderes Unternehmen investiert so stark in den Breitbandausbau im ländlichen Raum wie die Telekom.

Die Kommunen im Einzelnen

Aukrug, Berlin, Bexbach, Bielefeld, Böblingen, Chemnitz, Crimmitschau, Dietenheim, Dülmen, Eisenbach, Emden Stadt, Fallingbostel, Frankfurt/M., Grafing, Gröbzig, Hagen, Halle (Saale), Herzogenaurach, Homberg, Ingelheim, Köln, Konstanz, Krefeld, Lamspringe, Langenberg, Laupheim, Lauterstein, Lenzen (Elbe), Limbach-Oberfrohna, Malente, Menden, Mössingen, Mühlacker, Neresheim, Neuenbürg, Neuhausen, Neulingen, Neumark, Neumünster, Nürnberg, Oberstdorf, Oberteuringen, Olbernhau, Ostrach, Pfeffenhausen, Recke, Rochlitz, Salzkotten, Stuttgart, Todtnau, Trendelburg, Velbert, Vetschau, Villingen, Waldenburg, Wesseling, Wettin-Lobejün, Wriezen und Zörbig.

Weitere Informationen zum Ausbaustatus unter www.telekom.de/schneller . Dort können sich Kunden auch registrieren und werden automatisch benachrichtigt, sobald neue Geschwindigkeiten an ihrem Wohnort verfügbar sind.

Das Netz der Telekom in Zahlen

Die Telekom investiert Jahr für Jahr rund fünf Milliarden Euro in Deutschland. Sie betreibt in Deutschland mit mehr als 500.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz in Europa. Für 2020 ist geplant, dieses Glasfasernetz um weitere rund 60.000 Kilometer auszubauen.

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