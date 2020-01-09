Johannes Jansen verlässt Deutsche Telekom

Johannes Jansen (61), Leiter Competence Center Wohnungswirtschaft, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen nach fast acht Jahren bei der Deutschen Telekom, um sich ab 2020 neuen frei-beruflichen Aufgaben zu widmen.

Jansen hatte seit August 2012 die Leitung des auf Geschäftskunden der Wohnimmobilienwirtschaft fokussierten Bereichs inne. „Die Arbeit in diesem Markt zusammen mit engagierten KollegInnen des Bereichs und des Konzerns, der intensive Kontakt zu den Großen und Kleinen der WoWi-Branche hat mir große Freude bereitet“, sagt Jansen.

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Deutschen Telekom: „Ich danke Herr Jansen für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünsche ihm für seine privaten und beruflichen Pläne alles Gute.“

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