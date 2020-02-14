MagentaSport : Finale BBL Pokal für alle Fans frei und kostenlos.

MagentaSport zeigt das Finale im MagentaSport BBL Pokal zwischen Alba Berlin und EWE Baskets Oldenburg am 16. Februar kostenlos. Alle Fans können auf allen MagentaSport-Plattformen ohne Registrierung zusehen. Ein Abo ist nicht nötig. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr. Das Spiel findet in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt.

„Wir haben damit für alle Basketball-Fans erneut ein zusätzliches Highlight in unserem MagentaSport-Angebot“, so Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. „Gleichzeitig machen wir deutlich, dass wir für unsere Zuschauer alles für eine bestmögliche Berichterstattung unternehmen. Zunächst zeigen wir unseren Eishockey-Zuschauern das DEL-Spiel zwischen den Eisbären Berlin und Adler Mannheim. Anschließend rüsten wir die gesamte Produktion innerhalb weniger Stunden für das BBL-Pokalfinale um.“

Auch Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit Basketball Bundesliga GmbH begrüßt die kostenlose Übertragung: „Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Telekom das BBL-Pokalfinale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Das bietet noch mehr Fans und Interessierten die Möglichkeit, auch bei diesem besonderen Ereignis dabei zu sein, getreu dem BBL Motto 'nah dran‘."

Erstmals kommt beim Finale am 16. Februar auch der neue MagentaSport-Spielball zum Einsatz, der exklusiv für den Pokal-Wettbewerb eingeführt wurde.

Die Details zum Spiel in der Übersicht

Alba Berlin – EWE Baskets Oldenburg

Datum: 16. Februar 2020

Sendebeginn: 20.15 Uhr

Spielbeginn: 20.30 Uhr

Kommentar: Alex Frisch

Experte: Alex Vogel

Moderation: Arne Malsch

Field Reporter: Benni Zander

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