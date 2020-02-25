Neebo Baby Sensor-Armband: Wissen, dass es dem Kind gut geht

Ob das Baby nur im Nebenzimmer schläft oder gerade vom Babysitter betreut wird: Für Eltern ist es immer wichtig zu wissen, dass es ihrem Kind gut geht. Hier kann das Internet der Dinge Eltern unterstützen. Neebo ist das kleinste smarte Armband für Babys und Kleinkinder. Es stellt die Vitalwerte des Kindes in Echtzeit über die kostenfreie Neebo App auf dem Smartphone dar. Geeignet ist Neebo für Babys und Kleinkinder bis zu drei Jahren. Ab sofort ist das Neebo Baby Sensor-Armband bei der Telekom erhältlich.

Kleines Armband – beruhigende Wirkung für die Eltern

Das vernetzte Armband misst die Vitaldaten des Kindes wie Atmung, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung. Der Temperatursensor informiert die Eltern darüber, wenn es ihrem Baby zu warm oder zu kalt ist. Zudem erfasst das Armband die Schlafdauer des Babys. Die Neebo App zeigt an, sobald das Baby wach ist und alarmiert die Eltern, wenn es Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen von den üblichen Referenzwerten gibt. Die Messwerte werden in der Neebo App in Echtzeit auf dem Smartphone der Eltern dargestellt. So können diese schnell reagieren. Die App zeigt auch an, wie sich die Vitaldaten in den letzten 24 Stunden verändert haben.

Kabellos laden – bis zu fünf Tage Akkulaufzeit

Die Neebo-Lösung umfasst das Baby Sensor-Armband, die Neebo App und eine Ladestation. Das smarte Armband verbindet sich über Bluetooth und WLAN mit dem Smartphone der Eltern. Es wird kabellos über die Neebo Ladestation geladen. Die Akkulaufzeit des Armbands beträgt bis zu fünf Tage. Das Armband ist aus atmungsaktivem Material, frei vom Kunststoff-Weichmacher Bisphenol A und wasserfest.

Die Neebo App wird aktuell nur für Apple Geräte angeboten. Über die App können mehrere Nutzerkonten eingerichtet werden. Das Gerät kostet einmalig 199,95 Euro und ist erhältlich unter: https://www.telekom.de/smarte-produkte/iot/baby-sensor-armband . Die Telekom wird das Neebo Baby Sensor-Armband perspektivisch mit einer eSIM der Telekom zur mobilen Nutzung anbieten. Ebenso ist eine App-Version für Android in Vorbereitung.

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