Telekom nimmt rund 2.000 neue LTE-Standorte in Betrieb

Die Telekom macht beim LTE-Ausbau weiter Tempo. Im vierten Quartal 2019 hat die Telekom deutschlandweit fast 2.000 LTE-Standorte neu ins Netz gebracht. Im Schnitt hat das Unternehmen also über 22 LTE-Standorte pro Tag gebaut. Mehr als 300 Mobilfunk-Standorte mit LTE hat die Telekom neu gebaut. Über 1.650 Standorte haben zusätzliche LTE-Antennen erhalten. Dadurch stieg die Kapazität im Netz und die Ausbreitung in der Fläche weiter an. Die Abdeckung der Bevölkerung mit LTE liegt bei 98 Prozent.

„Wir drücken beim LTE-Ausbau weiter aufs Tempo“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Wir planen für dieses Jahr über 2.000 komplett neue Mobilfunkstandorte. Ergänzend werden wir an über 10.000 weiteren Standorten die Mobilfunkkapazitäten für unsere Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen steigern. Im Rahmen dieser massiven Ausbauaktivitäten bringen wir auch 5G weiter nach Deutschland. Bis Ende 2020 werden so mindestens die 20 größten Städte in Deutschland angebunden.“

Spitzenreiter Bayern

Spitzenreiter beim LTE-Ausbau in den vergangenen drei Monaten war Bayern mit 454 neuen Standorten und Erweiterungen. Auf Platz zwei kommt Niedersachsen mit 388, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 275 neuen Standorten und Erweiterungen.

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

Wir jagen Funklöcher

Neben diesem Ausbau schließt die Telekom weitere 50 Funklöcher im Rahmen der Aktion „Wir jagen Funklöcher“. Kommunen, die auf ihrem Gebiet ein LTE-Funkloch haben, konnten sich von August bis Ende November 2019 an der Aktion beteiligen. Die 50 Gewinner-Kommunen gibt die Telekom bis Ende Februar bekannt. Alle 50 LTE-Standorte sollen bis Ende 2020 funken.

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