Telekom testet mehr Mobilfunk für drinnen – Jetzt mitmachen

5G in der Stammkneipe? Oder noch mehr 4G beim Frisör oder im Büro? Damit das funktioniert, testet die Deutsche Telekom einen neuen Repeater für mehr Mobilfunkabdeckung in Gebäuden. Für den Pilottest können sich Testkunden ab sofort bewerben. Eingesetzt wird beim Test ein sogenannter Dual-Band-Repeater. Das Gerät verstärkt das Mobilfunksignal. Damit herrscht auch in Geschäften, Gaststätten oder im Eigenheim optimaler Empfang. Das Besondere: Der Repeater verstärkt neben dem 4G/LTE-Signal auch den neuen Mobilfunkstandard 5G. Eine Premiere für Europa.

„Gerade für unsere kleineren Geschäftskunden ist das ein tolle Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten mit schnellem Mobilfunk auszustatten. So können sie und ihre Kunden von den neuen Möglichkeiten profitieren, die 5G bietet“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom in Deutschland.

Herausforderung Mobilfunkempfang in Gebäuden

In Gebäuden kann das Funksignal nicht einfach zum Empfänger durchdringen. Es muss oft mehrere Wände überwinden – wodurch es geschwächt wird. Mit den Hochfrequenz-Bändern des neuen 5G-Standards wächst diese Herausforderung weiter. Für die schnelle 5G und 4G Versorgung in Gebäuden sorgt nun der neue Repeater. Bis zu 200 Tester können am Piloten teilnehmen. Dieser richtet sich an Unternehmen, die ihre Geschäfte, Bars oder auch Konferenzräume ausstatten wollen. Auch Privatkunden sind eingeladen, sich zu bewerben.

Kooperation von SK Telecom und Deutscher Telekom

Möglich macht den Test eine Kooperation mit der SK Telecom. Die beiden Marktführer aus Korea und Deutschland arbeiten seit mehreren Jahren als strategische Partner zusammen. Dafür nutzen sie die jeweiligen Stärken und das Know-how beider Unternehmen. Beide Partner wollen so neue Wachstumsfelder erschließen. Die SK Telecom hat für ihre südkoreanischen Kunden bereits erfolgreich 5G und 4G Lösungen für den Innenbereich entwickelt. Der Dual-Band-Repeater ist eines der ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit, von dem nun auch Kunden in Deutschland profitieren können.

LTE als Basis für 5G

Das 5G Netz der Telekom ist bereits heute in acht deutschen Städten verfügbar: Berlin, Bonn, Darmstadt, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Köln. 2020 wird die Zahl der 5G-Antennen der Telekom vierstellig. Die Telekom bringt den neuen Mobilfunkstandard dieses Jahr in über 20 Städte, darunter alle 16 Landeshauptstädte. Für 5G nutzt die Telekom im ersten Schritt 4G-Standorte. Denn die neue Technologie wird über LTE synchronisiert und ins Netz gebracht. 5G setzt sich quasi „Huckepack“ auf LTE. Die Telekom baut die 5G-Antennen zusätzlich zum laufenden LTE Ausbau. Deutschlandweit sind für die kommenden vier Jahre bis zu 10.000 neue LTE-Mobilfunkstandorte geplant, die Hälfte davon im ländlichen Raum. Hinzu kommen mehrere Tausend LTE-Erweiterungen an bestehenden Masten. Die LTE-Abdeckung in Deutschland liegt bei 98,1 Prozent der Bevölkerung. Dreiviertel der rund 30.000 Mobilfunkstandorte der Telekom sind technologisch bereit für 5G.

Startschuss: Jetzt mitmachen

Telekom Kunden können sich ab sofort hier für den Pilottest bewerben. Der Test soll im zweiten Quartal des Jahres starten. Die Teilnahme am Piloten ist kostenlos. Testkunden erhalten den Repeater inklusive Installation für den Testzeitraum kostenfrei. Der Test ist regional auf die acht 5G-Ausbaustädte begrenzt.

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