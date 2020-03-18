MagentaTV: Neues MagentaTV-Original und exklusive Kinderserie

Die Deutsche Telekom hat ein neues MagentaTV-Original in Arbeit. "Spy City", wird von H&V Entertainment in Koproduktion mit dem ZDF und mit Magenta TV hergestellt. Außerdem startet die vom WDR koproduzierte KiKA-Animationsserie "Power Players" als MagentaTV-Exclusive auf Abruf. Damit wird die MagentaTV-Megathek um weitere hochkarätige Inhalte erweitert.

MagentaTV steigt bei der ZDF-Ko-Produktion „Spy City“ ein. Das Spionage-Drama feiert im Frühjahr 2021 seine Weltpremiere als MagentaTV Original. „Spy City“ führt den Zuschauer ins Berlin von 1961 - mitten in den Kalten Krieg. In der Stadt der Spione gibt es noch keine Mauer, dafür Doppelagenten und Verräter im Fadenkreuz der vier Großmächte.

Die erste Staffel der computeranimierten Kinderserie „Power Players“ ist ab 2. April 2020 bei MagentaTV auf Abruf in der Megathek verfügbar. Zuvor hat sie ihre Erstausstrahlung bei KiKA im März. Staffel 2 folgt im November und Staffel 3 im Dezember 2020. Mit „Power Players“ startet die Animation-Action direkt im Kinderzimmer: Teddybären, Miniatur-Roboter und Actionfiguren treten gemeinsam an, um das Böse in ihrer Welt zu besiegen.

Über „Spy City“

Berlin im Jahre 1961. Noch gibt es keine Mauer. Vier Besatzungsmächte lenken das Schicksal der Stadt. Die Stadt wimmelt nur so von Spionen, Verrätern und Doppelagenten des KGB, der CIA und des MI6. In der angespannten Lage muss der britische Spion Fielding Scott den Verräter in den eigenen Reihen finden. Eine brisante Mission in einer Stadt, die zum vermeintlich gefährlichsten Ort der Welt geworden ist.

Die Hauptrolle des Fielding Scott verkörpert Dominic Cooper („Preacher“, „MAMMA MIA“). Von deutscher Seite verstärken unter anderem Johanna Wokalek („Die Päpstin“, „Der Baader Meinhof Komplex“) und Leonie Benesch („The Crown“, „Babylon Berlin“) das Ensemble. Weitere Darsteller sind Romane Portail („Die kanadische Reise“), Leonard Kunz („Lindenberg! Mach Dein Ding“), Brian Caspe („Carnival Row“), Lisa Hofer („Der lichte Grund“) und Ben Münchow („Cleo“).

Regie führt Miguel Alexandre („Die Patin“, „Die Frau vom Checkpoint Charlie“), bekannt durch hochkarätige Fernsehproduktionen und Kino-Verfilmungen. Entstanden ist die Serie nach den Drehbüchern des britischen Bestseller-Autors William Boyd.

Die achtteilige Serie „Spy City“ ist eine Produktion der H&V Entertainment GmbH, in Ko-Produktion mit der Deutschen Telekom, ZDF, Seven Stories (London) und Wilma Film (Prag). Die Serie wird gefördert durch den FFF Bayern, Nordmedia, den German Motion Picture Fund und den Czech Film Fund. Der Weltvertrieb für „Spy City“ liegt bei LEONINE/Miramax.

Über „Power Players“

Axel lebt den Traum eines jeden Kindes: Sein Onkel, bei dem er vorübergehend wohnt, war früher Spielzeughersteller und betreibt mittlerweile ein eigenes Spielzeuggeschäft. Für Axel eine wahre Fundgrube! Eines Tages entdeckt der Neunjährige das Geheimlabor seines Onkels und darin eine Kiste voller merkwürdiger Spielsachen. Mit einer mysteriösen Energiequelle erweckt er die Spielzeughelden „Power Players“ zum Leben und wird dank magischer Armbänder selbst zur Actionfigur. Während er noch seine neuen Fähigkeiten austestet, kündigt sich bereits Ärger an: Denn Axel hat auch den Bösewicht Madcap zum Leben erweckt, der die Armbänder stehlen will, um damit die Welt zu beherrschen. Gemeinsam mit den „Power Players“ stellt sich Axel Madcap und seiner Schurkentruppe entgegen. Die computeranimierte Serie der ZAG Studios wurde vom WDR, der WDR mediagroup, Method Animation und Zagtoon koproduziert.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil