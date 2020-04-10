10.000 Smartphones für Alten- und Pflegeheime

Für Familien ist es in Zeiten sozialer Distanz besonders schwer, in Kontakt zu bleiben. Gerade älteren Menschen in einem Alten- oder Pflegeheim fehlt wegen der strengen Zugangsregelungen der direkte Austausch mit ihren Lieben und engsten Freunden*innen. Videotelefonate sind eine gute Alternative. Doch nicht jeder hat ein entsprechendes Smartphone. Hier hilft jetzt die Telekom.

Sie startet noch vor Ostern eine Aktion und stellt Altenheimen und Pflegeeinrichtungen 10.000 Smartphones zu einem symbolischen Preis von jeweils einem Euro zur Verfügung. Telekom-Chef Tim Höttges: „Gerade pflegebedürftige Menschen in Altenheimen haben häufig kein eigenes Smartphone. Oft greifen die Pflegekräfte auf ihre Privatgeräte zurück, um einen Anruf oder ein Videotelefonat für die Bewohner zu ermöglichen. Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden: „Digitalisierung schafft Verbundenheit. Wir möchten diesen Menschen helfen! Sie sollen gerade in der Osterzeit nicht "unconnected" bleiben und sich trotzdem digital austauschen können. Per Bild und per Sprache. Sich mal wieder sehen tut gut. Ich bin stolz, dass wir diese Aktion so schnell auf die Straße gebracht haben!“.

In Bonn hat Höttges bereits die ersten drei Geräte persönlich an die Leiterin des Emmaus Altenheims, Susanne Littfinski, übergeben.

Die Aktion startet ab sofort. Interessierte Alten- und Pflegheime können sich bundesweit bei der Telekom unter der Hotline 0800 330 0411 melden und bis zu drei Smartphones bestellen.

Dazu gehört ein Datentarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Dafür fallen weder Bereitstellungskosten noch eine monatliche Grundgebühr an. Und natürlich gehören auch die zehn Gigabyte zusätzliches Highspeed-Datenvolumen als Geschenk dazu, so wie bei allen anderen Telekom-Kunden auch. Dank dieses Datenvolumens fallen für Videotelefonate zum Beispiel via WhatsApp keine weiteren Kosten an.

Damit hat die Telekom sehr kurzfristig ein attraktives Angebot für die Bewohner*innen von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen geschnürt.

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