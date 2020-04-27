DaheimDabei: Telekom und Axel Springer bringen Konzerterlebnisse direkt ins Wohnzimmer



Musiker zu Hause erleben: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer präsentieren ab Montag, 27. April, gemeinsam mit der Telekom die #DaheimDabei-Konzerte. Die Musikmarken des Axel Springer Mediahouse haben das Format initiiert und kuratiert. Rund 30 Künstler aus fünf Ländern bringen montags bis freitags Songs aus ihren Wohnzimmern direkt zu den Fans nach Hause. Dazu zählen unter anderem Max Raabe, Sasha, Mando Diao, Rufus Wainwright, Evanescence und Gavin Rossdale.

„Es ist mir ein Anliegen, in diesen schwierigen Zeiten für ein wenig Abwechslung zu sorgen. Daher bin ich happy, bei dieser großartigen Gelegenheit auch meinen Blues etwas wegspielen und den Leuten da draußen eine Freude bereiten zu können“, erklärt der deutsche Sänger Sasha seine Teilnahme an den #DaheimDabei-Konzerten.

Axel Springer und Telekom verbinden Künstler mit Fans

„Mit den #DaheimDabei-Konzerten bieten wir unseren Kunden gemeinsam mit Axel Springer erstklassiges Entertainment“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainmentchef der Telekom Deutschland. „Wir verbinden in Kooperation mit dem Sender #DABEI über MagentaTV und MagentaMusik 360 trotz aller Umstände Künstler mit ihren Fans. Damit ermöglichen wir besondere Momente im besten Netz der Telekom.“

Und Petra Kalb, Geschäftsführerin von Axel Springer Mediahouse, sagt: „Während die Corona-Krise das öffentliche Kulturleben nahezu lahmlegt, bringen wir die Musikstars mit ihren Performances direkt und digital von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Mit der Telekom haben wir für die #DaheimDabei-Konzerte wie bereits beim ersten International Music Award einen starken Partner an der Seite.“

Start am Montag, 27. April,19 Uhr mit Gavin Rossdale

Die Künstler werden ab dem 27. April von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr mit kurzen Sessions in Kooperation mit dem Sender #DABEI auf MagentaMusik 360, MagentaTV sowie den Digitalkanälen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer für außergewöhnliche Momente sorgen. Jeden Freitag gibt es ein digitales Festival mit mehreren Auftritten. Am Wochenende werden auf dem Sender #DABEI zusätzlich alle Auftritte als Wochen-Highlight ausgestrahlt.

Das Programm der #DaheimDabei-Konzerte ist eine Mischung aus bekannten Künstlern und spannenden Newcomern verschiedener Genres. Den Auftakt der #DaheimDabei-Konzerte macht am 27. April um 19 Uhr Gavin Rossdale, Frontmann der britischen Rockband Bush. Ein weiteres Highlight ist ein ganz besonderer Auftritt von Max Raabe aus dem Tempodrom in Berlin. Alle aktuellen Termine der #DaheimDabei-Konzerte finden Musikfans unter MagentaMusik 360 und MagentaTV, Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer.

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