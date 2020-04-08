Telekom bietet Managed Network Services für Microsoft Azure

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort Managed Network Services für Microsoft Azure an. Als einer der jüngsten Partner in Europa deckt die Telekom das vollständige Netzwerk-Portfolio rund um die Microsoft Cloud-Plattform ab. Damit bauen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit für Public Cloud Services weiter aus.

“Die Deutsche Telekom ist Europas führender Telekommunikationsanbieter. Wir freuen uns, dass wir unser Netzwerk-Know-how zusammen mit Microsoft nutzen können, um Kunden exzellente Cloud-Services zu liefern“, erklärte Frank Strecker, verantwortlich für das Cloud-Geschäft der Telekom.

Sunil Kishen, Principal Program Manager, Azure Networking, Microsoft sagte: “Microsofts Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom ist Teil unseres Engagements in Europa, um allen in der Region digitale Innovationen zu ermöglichen. Mit der Kombination des Microsoft Azure Ökosystems mit den Netzwerk-Fähigkeiten der Telekom unterstützen wir die Kreativität und Wachstumschancen unserer Kunden.“

Immer mehr Unternehmen migrieren Teile ihrer IT in die Cloud. So steigt der Bedarf an einer gemanagten und sicheren Netzanbindung. Die Telekom hat sich deshalb dem Programm Azure Networking Managed Services (MSP) angeschlossen. Damit vereint das größte europäische Telko-Unternehmen das beste Netz mit Know-how über Netz-Services von Microsoft. Diese umfassen etwa:

Virtual WAN (zum Anbinden verschiedener Standorte)

Express Route (für private Verbindungen mit Azure-Rechenzentren)

Sicherheit (Firewall, Abwehr von DDOS-Angriffen).

Die Telekom liefert gemanagte Services für Cloud Connectivity und Cloud Security. Als Mitglied des MSP-Programms können Telekom-Experten Kunden bei Migration auf Azure und dem Betrieb von Microsoft-Services noch besser unterstützen. Sie sind zudem an der technischen Entwicklung von Netzelementen beteiligt.

Die Telekom bietet ihre Dienstleistungen in den meisten Azure-Regionen an und vernetzt diese untereinander. Unternehmen können so auf ihre Anwendungen und Daten in den weltweit verteilten Rechenzentren zugreifen.

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