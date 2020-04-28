Wir jagen Funklöcher: 50 weitere Gewinner stehen fest



50 weitere Gewinner der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ stehen fest. Wegen des großen Zuspruchs hatte das Unternehmen nachgelegt und weiteren 50 Kommunen die Chance eingeräumt, einen LTE-Mobilfunkmast zu gewinnen. Damit schließt die Telekom nun insgesamt 100 Funklöcher im Rahmen der Aktion. „Wir haben die Zahl der Gewinner verdoppelt, weil die Aktion sehr viel Begeisterung und Engagement in den Kommunen ausgelöst hat“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „‘Wir jagen Funklöcher‘ zeigt, dass Mobilfunkausbau anders gehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir haben ein Interesse und die Kommunen haben ein Interesse – und das Ergebnis ist: ein Funkloch weniger. Es zeigt sich, dass es sich lohnt, neue Wege zu gehen.“

Der ersten beiden Standorte, die im Rahmen von „Wir jagen Funklöcher“ gebaut wurden, funken bereits. Die Funkmaste stehen im rheinland-pfälzischen Vielbach und im bayerischen Dettelbach. Trotz Corona hält die Telekom an den Plänen fest, die ersten 50 Gewinner-Masten noch in diesem Jahr zum Funken zu bringen. Auch bei den 50 weiteren Gewinnern soll die Baumaßnahme bereits in diesem Jahr beginnen.

Wir jagen Funklöcher: Neue Herangehensweise beim Mobilfunk-Ausbau

Die Telekom Aktion „Wir jagen Funklöcher“ stellt eine neue Herangehensweise beim Mobilfunk-Ausbau in Deutschland dar: Üblicherweise suchen Funknetzplaner vorab potenzielle Standorte für Mobilfunkmasten und gehen dann auf die Kommunen zu. Lehnt die Kommune den Standort ab, wiederholt sich der Prozess und dauert so mehrere Monate, manchmal sogar Jahre.

„Wir jagen Funklöcher“ ergänzt des Ausbauprogramm der Telekom. Pro Jahr baut die Telekom rund 2.000 Mobilfunk-Standort in Deutschland. An der Aktion haben sich 539 Kommunen beteiligt. Die Telekom prüft derzeit, inwieweit sie weiteren Kommunen ein Angebot machen kann und sie in ihre Ausbauplanung für die kommenden zwei Jahre integrieren kann.

Die zweiten 50 Gewinner

Baden-Württemberg Dornhan

Geisingen

Sulz am Neckar

Unlingen

Waldenburg Mecklenburg-Vorpommern Passow Bayern Aubstadt

Eyershausen Hessen Driedorf

Ehrenberg OT Reulbach

Ringgau

Schöffengrund

Nordrhein-Westfalen Leichlingen (Rheinland)

Mechernich

Rheda-Wiedenbrück

Übach-Palenberg

Vettweiß

Weilerswist Niedersachsen Auhagen

Börger

Firrel

Lage

Lingen (Ems)

Lüder

Rheinland-Pfalz Asbach

Bad Dürkheim

Braunshorn

Bubach/Budenbach/Horn (Hunsrück)

Buchholz

Dickendorf

Friesenhagen

Hallgarten

Hergenroth

Herrstein

Kludenbach

Körperich

Mandel

Marienrachdorf

Scheibenhardt

Steinefrenz

Völkersweiler

Wiebelsheim Saarland Schmelz Sachsen Dippoldiswalde

Rothenburg/O.L. Sachsen-Anhalt Mücheln (Geiseltal) Schleswig-Holstein Hedlingen

Rügge Thüringen Kölleda OT Burgwenden und Großmonra

Nobitz

Die nächsten Schritte in den Gewinner-Kommunen

Die Funknetzplaner der Telekom haben die vorgeschlagenen Standorte vorab auf Tauglichkeit geprüft. Im nächsten Schritt wird in Vor-Ort-Begehungen festgestellt, ob die Standorte tatsächlich nutzbar sind. Verläuft auch dieser Termin erfolgreich, wird ein Anmietvertrag aufgesetzt und unterschrieben. Im letzten Schritt wird der Standort gebaut.

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