Tim Höttges und Edward Snowden live auf der Digital X - Digital Edition

Die Corona-Pandemie stellt kleine und mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. Die Digital-X-Initiative unterstützt sie bei dringenden Problemen und beim Neustart: Die Digital X - Digital Edition bringt am 19. Mai Digitalisierer, Entscheider und Visionäre auf einer virtuellen Plattform zusammen.

In Live-Chats beantworten Experten akute Fragen zur digitalen Transformation. Auf dem digitalen Marktplatz lernen die Teilnehmer konkrete Lösungen für ihr Business kennen. Erfahrene Digitalisierer teilen ihr Wissen in Breakout Sessions auf fünf verschiedenen Bühnen. Jeder Teilnehmer stellt sich sein Programm individuell zusammen.

Highlights der Veranstaltung sind die hochkarätigen Sprecher. Auf den virtuellen Bühnen der Digital X - Digital Edition stehen unter anderem:

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Deutschen Telekom AG sowie Schirmherr der Digital -X-Initiative

Edward Snowden, ehemaliger CIA-Mitarbeiter und Whistleblower

Judith Rakers, Journalistin und Moderatorin, führt durch die Veranstaltung.

Thematischer Fokus: Digital unterstützen und neu starten

In den letzten beiden Jahren besuchten über 50.000 Entscheider die DIGITAL-X-Veranstaltungen. Die Initiative unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. COVID-19 hat die Wirtschaft maßgeblich verändert. Arbeitsabläufe werden neu gedacht und angepasst. Die Digital X unterstützt den deutschen Mittelstand auf diesem Weg. Über die virtuelle Plattform teilen digital fortgeschrittene Unternehmen ihr Wissen und geben konkrete Hilfestellungen. Digitale Lösungen und Geschäftsmodelle helfen beim Neustart nach dem Umbruch.

Die Digital X - Digital Edition ersetzt die regionalen Veranstaltungen der Digital -X-Initiative in Berlin, Bochum, Hamburg, Offenbach, Stuttgart, München und Wien. Die Abschlussveranstaltung der Digital X 2020 wird am 19. und 20. November 2020 stattfinden.

Zum Hintergrund

Digital X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie begleitet kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation – 100 Prozent digital. Das große Finale der Digital X 2020 findet am 19. und 20. November statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

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