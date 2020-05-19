"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Mit MagentaSport erstklassigen Basketball-Live-Sport erleben

1 Minute Lesezeit
  • Final-Turnier 2020 der BBL ab dem 06. Juni komplett live
  • Ausführliche Hintergrund-Berichterstattung am Veranstaltungsort München
  • Zusätzliches Format mit Highlights, News, Interviews und Stimmungsberichten
Mit MagentaSport erstklassigen Basketball-Live-Sport erleben
Mit MagentaSport erstklassigen Basketball-Live-Sport erleben.

Nach der Zulassung durch die Behörden und die politischen Instanzen zeigt MagentaSport als TV-Partner der easyCredit BBL vom 6. bis zum 28. Juni live alle 35 Spiele des BBL-Final-Turniers 2020 um die Deutsche Meisterschaft. An 23 Turniertagen sendet MagentaSport damit gesamt rund 90 Stunden Live-Sport.

Das Final-Turnier mit zehn Klubs der easyCredit Basketball-Bundesliga ist einmalig. Zusätzlich zu den zwei Live-Spielen pro Tag ist eine ausführliche Hintergrund-Berichterstattung am Veranstaltungsort München geplant. So bietet ein tägliches Format Stimmungsberichte, Highlights, Interviews, News und bunte Stories. Die Besonderheit des Turniers soll ebenso abgebildet werden wie erstklassiger, spannender Basketball. Alle Produktionsbeteiligten sind den Sicherheits- und Hygiene-Bestimmungen streng verpflichtet. Darüber hinaus wird auch SPORT1 ausgewählte Spiele parallel im Free-TV zeigen.

Die derzeit geplanten Programm-Zeiten MagentaSport in der Übersicht

16.15 Uhr:

Vorlauf Spiel 1

16.30 Uhr-ca.18.15 Uhr:

Spiel 1

18.15 Uhr-18.30 Uhr:

Analyse Spiel 1 mit Stimmen

18.30 Uhr-20.15 Uhr: 

Pause mit Highlights

20.15 Uhr-20.30 Uhr: 

Vorlauf Spiel 2

20.30 Uhr-ca. 22.15 Uhr: 

Spiel 2

Anschl. bis ca. 22.30 Uhr:

Analyse Spiel 2 mit Stimmen

Die Gruppeneinteilung

Gruppe A

Gruppe B

EWE Baskets Oldenburg

RASTA Vechta

BG Göttingen

MHP RIESEN Ludwigsburg

FC Bayern München

ALBA BERLIN

HAKRO Merlins Crailsheim

Brose Bamberg

ratiopharm ulm

FRAPORT SKYLINERS

Mehr zur MagentaSport-Aktion zum Final-Turnier 2020 der BBL unter:
www.magentasport.de/aktion/finalturnier2020
Mehr zu MagentaSport unter: MagentaSport.de

Autor*in

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema