Telekommunikationsunternehmen schließen IP-Migration der Datenanschlüsse ab

Leistungsfähige und stabile Infrastruktur in der Corona-Krise

Seit 2015 hat die Deutsche Telekom zusammen mit den Telekommunikationsunternehmen über 1,5 Millionen DSL-Datenanschlüsse auf das leistungsfähige Internet-Protokoll (IP) umgestellt. „Alle DSL-Wholesale-Anschlüsse werden nun auf der neuen Infrastruktur produziert“, sagt Dr. Kerstin Baumgart, Leiterin des Geschäftsbereiches Wholesale von der Telekom Deutschland GmbH. „Telekommunikationsunternehmen können nun noch leistungsfähigere Produkte anbieten, die für viele Menschen in der aktuellen Krise sehr wichtig sind“, ergänzt Baumgart.

Die IP-Migration erfolgte branchenweit und in engem Zusammenspiel zwischen den Unternehmen, so konnten auch vom Kunden gewünschte Anbieterwechsel während der Migration erfolgen. „Alle Beteiligten haben konsequent die Migration der Anschlüsse umgesetzt“, sagt Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V. (VATM). „Durch eine kooperative Zusammenarbeit und eine konsequente Einbeziehung der Kunden konnten die Umschaltzeiten auf ein Minimum reduziert werden und die Migration konnte nahezu geräuschlos erfolgen“, fügt Grützner hinzu. „Die aktive Unterstützung des VATM war dabei sehr wichtig“, ergänzt Baumgart.

Die Migration erfolgte in verschiedenen Wellen, damit Anfang 2020 mit der Abschaltung der alten Technologie begonnen werden konnte. „Die Telekommunikationsunternehmen haben durch ihr konsequentes Vorgehen einen wesentlichen Beitrag geleistet, damit die Plattformabschaltung planmäßig erfolgen konnte“, erläutert Klaus Müller, verantwortlich für die IP-Migration in der Telekom Deutschland GmbH. „In diesem Jahr wird nun noch die laufende Migration der reinen Sprachtelefon- und ISDN-Mehrgeräteanschlüsse ohne DSL-Datenanteil auf die IP-Technologie abgeschlossen“, erläutert Müller weiter.

Baumgart und Grützner sind sich einig: Die kooperative und professionelle Zusammenarbeit der gesamten Branche waren entscheidend für die erfolgreiche IP-Migration. „Wir haben ein Fundament geschaffen, auf dem wir zukünftig weitere technologische Innovationen erfolgreich umsetzen können“, bekräftigen sie.

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