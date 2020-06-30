Positives Resümee zu TV-Angebot #DABEI



Am 29. März war es soweit: Alle MagentaTV-Kunden konnten das neue TV-Angebot #DABEI des Medienunternehmens Sporttotal.tv GmbH nutzen. Mit unterhaltenden und zum Mitmachen anregenden Inhalten wurde so die Zeit in den heimischen vier Wänden erleichtert. Die Verbreitung des Fernsehsenders stellte eine der ersten Initiativen der Deutschen Telekom zu Beginn der Corona-Pandemie dar. Mit seinen linearen und On-Demand-Inhalten wurde #DABEI schnell von den Zuschauern und Nutzern angenommen: rund acht Millionen begeisterten sich in den zurückliegenden Wochen für das Programmangebot. #DABEI sicherte sich damit einen der vorderen Plätze unter den rund 70 Spartenkanälen, die über die MagentaTV-Plattform verbreitet werden.

Verschiedene Themenblöcke waren Teil der Erfolgsgeschichte

„Fit&Gesund“ mit Angeboten zu den Themen Training, Ernährung, Yoga waren ein Highlight. Für Unterhaltung sorgten die Bereiche „Show“ und „Entertainment“. Hier wurden Comedy und Konzerte, Filme, Serien und Sport gezeigt. Besonders beliebt waren die Konzerte von Coldplay, Amy Winehouse und Maroon5 und vieles mehr in Kooperation mit Stingray Quello. Bei „Talk&News mit Florian Ambrosius“ gaben sich zahlreiche Promis wie zum Beispiel der Schauspieler Matthias Schweighöfer, der Fußballspieler Serge Gnabry und der Musiker Mark Forster die Klinke in die Hand. Auch die Angebote „Kids@home“ und „Geist&Seele“ trafen den Nerv der Zuschauer. Veranstalterin des Programms #DABEI ist das Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv GmbH. Die Verbreitung von #DABEI über die Telekom-TV-Plattform reihte sich ein in die zahlreichen Angebote des Unternehmens, die die Solidarität mit der Gesellschaft in Zeiten von Corona unterstreichen.

Ab 1. Juli wird der Sender der Sporttotal.tv GmbH in einen Eventkanal umgewandelt, der Sendername #DABEI TV wird beibehalten, die Deutsche Telekom bleibt Partner des Senders und setzt die Verbreitung über MagentaTV fort. In den kommenden Monaten sind zahlreiche Liveevents aus den Bereichen Comedy, Sport und Musik geplant.