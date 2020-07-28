Hybrid LTE Option - der Mobilfunk-Turbo fürs Festnetz

Die Deutsche Telekom bietet ihren Festnetz-Kunden jetzt noch mehr Geschwindigkeit. Mit der neuen Option Hybrid LTE surfen Kunden noch schneller als zuvor. Bis zu 300 Mbit/s kombiniert ein Hybrid-Router bei guter LTE-Versorgung mit der vorhandenen Festnetzgeschwindigkeit. Der notwendige Hybrid-Router Speedport Pro nutzt bei der Übertragung der Daten dabei das Mobilfunknetz parallel zum Festnetz. So sind auch große Datenmengen schnell übertragen. Die Option ist bei allen MagentaZuhause Tarifen für nur 4,95 Euro monatlich buchbar. Den Speedport Pro gibt es für einmalig 389,82 Euro oder im Mietmodell für monatlich 9,70 Euro.

Aktion für mehr Speed

Zur Einführung der neuen Hybrid LTE Option gibt es attraktive Angebote: Bei Buchung bis zum 30. September erhalten alle Kunden die Option Hybrid LTE in den ersten drei Monaten ohne Aufpreis. Breitbandkunden mit geringen DSL-Bandbreiten von weniger als 16 Megabit pro Sekunde profitieren sogar dauerhaft. In den Tarifen Magenta Zuhause XS und S erhalten sie die Option ohne Aufpreis.

Direkt loslegen und schneller surfen

Die Kombination von Mobilfunk und Festnetz ist für die Kunden denkbar einfach. Der Router richtet sich am Telekomanschluss sogar selbst ein. Mit nur wenigen Handgriffen erhöht sich so die Freude beim Surfen. Hybrid-Kunden profitieren jedoch nicht nur von der höheren Geschwindigkeit, sondern auch von erhöhter Verbindungssicherheit. Bei einer Störung im Festnetz surfen und telefonieren sie einfach über das Mobilfunknetz.

Das kommt auch Kunden zu Gute, deren neuer Anschluss noch hat nicht geschaltet wurde. Mit der Hybrid LTE Option telefonieren und surfen sie sofort.

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