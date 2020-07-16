Im August neu bei MagentaTV: „Better Things – Staffel 4” und „Devs“

Im August präsentiert MagentaTV die vierte Staffel der erfolgreichen Comedyserie „Better Things“. Die zehn neuen Episoden gibt es ab 06. August in der MagentaTV-Megathek. In amüsanter Weise wird das turbulente Leben einer alleinerziehenden Mutter dreier Töchter dargestellt. Ab 19. August präsentiert MagentaTV außerdem die erste Staffel der Science-Fiction Serie „Devs“. Die mystischen Folgen erzählen vom dunklen Geheimnis eines Hightech-Konzerns. Beide Serien stehen ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek bereit.

Better Things: Der unterhaltsame Alltag einer alleinerziehenden Mutter

Auch in der vierten Staffel bleibt das Leben der alleinerziehenden Mutter Sam vertraut turbulent: Max ist nach dem College zurück nach Hause gezogen, Frankie sammelt erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht und im Haus tauchen immer wieder exotische Tiere auf. Als wäre das nicht genug, macht Sam auch noch ihr 50. Geburtstag zu schaffen. Protagonistin Pamela Adlon wurde für ihre herausragende Performance bereits für den Emmy Award und den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Comedyserie nominiert.

„Better Things“ ist nur eine der hochkarätigen Comedyserien, die im Angebot der Megathek zu finden sind: Während es in „Das Institut – Oase des Scheiterns“ um Culture-Clash vom Feinsten geht, erzählt „Get Shorty“ mit rabenschwarzem Humor die Geschichte zweier schräger Gangster vor der Traumkulisse Hollywoods.

Ein weiteres Highlight bei MagentaTV: Devs

In „Devs“ stellt eine junge Softwareingenieurin nach dem Selbstmord ihres Lebensgefährten Nachforschungen an und stößt dabei auf ein mysteriöses Geheimnis. Am 19. August startet die erste Staffel der Fox-Serie als Streaming-Premiere bei MagentaTV.

Auch zwei internationalen Top-Serien werden fortgesetzt: In Staffel 3 der spanischen Dramaserie „Velvet“ geht es um die verbotene Liebe einer armen Schneiderin und dem Erben eines Luxus-Modekaufhauses. In der zweiten Staffel der Serie „The Oath“ geht es hingegen um eine korrupte Bande innerhalb der Polizei, die versucht sich von den Schulden bei einem Kartell zu befreien.

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