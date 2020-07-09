Weltpremiere: Wacken World Wide als revolutionäres Festival im Netz.



Einmal im Sommer wird es in Schleswig-Holstein richtig laut: Mehr als 75.000 Besucher reisen aus der ganzen Welt zum legendären Wacken Open Air an. Nicht in diesem Jahr. Aber ein Festival-Sommer ohne Wacken? Unvorstellbar. 2020 wurde Wacken zum ersten Mal in 30 Jahren abgesagt. Wie auch alle anderen Festivals und Großveranstaltungen aufgrund der behördlichen Anordnungen zur Pandemiebekämpfung. Unabhängig davon bringen die Veranstalter gemeinsam mit dem langjährigen Partner Telekom eine völlig neue Wacken-Erfahrung zu den Fans nach Hause: Wacken World Wide - die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten. Fans haben die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis bei MagentaMusik 360, auf MagentaTV oder im Progamm #DABEI live und kostenlos mitzuerleben.

Bands wie Kreator, Blind Guardian und In Extremo spielen auf der innovativen Digitalbühne. So realistisch wie nie zuvor. Fans rund um den Globus werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses und der Weltpremiere in der Festivalbranche.

Revolutionäres Format

„Wir präsentieren eines der weltweit wichtigsten Festivals in diesem revolutionären Format. Dank eines hochmodernen Mixed-Reality-Studios bringen wir die Energie Wackens mit MagentaMusik 360 exklusiv in die Wohnzimmer der Zuschauer. Authentischer kann ein Festivalerlebnis Zuhause nicht sein“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainmentchef der Telekom Deutschland. Sogenannte Wohnzimmer-Konzerte verbinden seit Beginn der Veranstaltungsverbote Mitte März Musiker und Fans miteinander. Wacken und die Telekom gehen mit Wacken World Wide einen Schritt weiter.

„Mit der Telekom haben wir das größte Wacken aller Zeiten auf die Beine gestellt. Die neuartige Technologie in Verbindung mit der geballten Ladung Metal wird die Fans rund um den Globus begeistern“, erklärt Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air.

Einmaliges Erlebnis

An drei Tagen treten die größten Metalbands live auf der spektakulärsten Virtual-Stage aller Zeiten auf. Die so genannte XR-Technologie erweckt die Bühne digital zum Leben. Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Durch die LED-Rückwand, den LED-Boden und Fan-Interaktion entsteht ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer. Der strategische Partner Samsung bietet mit dem Galaxy S20 das passende Endgerät für das Mixed-Reality-Erlebnis.

Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed-Reality-Studio werden reale Live-Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. Noch nie war ein Livestream so authentisch und nah. Neben Live-Shows von Künstlern können sich Fans auf zahlreiche Überraschungen, spannende Hintergrundgeschichten und die besten Auftritte aus 30 Jahren Wacken freuen.

Wacken World Wide im kostenlosen Livestream erleben

Die Telekom zeigt Wacken World Wide vom 30. Juli bis 1. August live. Fans auf der ganzen Welt sehen die Auftritte kostenlos auf der Website und in der App von MagentaMusik 360. Zuschauer in Deutschland können die Übertragung zusätzlich auch bei MagentaTV und im Programm #DABEI verfolgen. Im Nachgang sind die Auftritte in der Mediathek von MagentaMusik 360 und der Megathek von MagentaTV verfügbar.

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