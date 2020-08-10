Exklusiv bei der Telekom: Erste Kinder-Smartwatch mit eSIM

Die Telekom vermarktet mit der Xplora X5 Play eSIM eine neue Generation von Smartwatches für Kinder. Das Besondere an der Uhr: Die elektronische SIM-Karte ist fest integriert. So sinkt für den Nutzer das Risiko, die Karte beim manuellen Einlegen zu verlieren oder zu beschädigen. Zudem ist das Gehäuse besser vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Darüber hinaus hat die Uhr die Funktion eines Kinderhandys mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie GPS-Tracker und SOS-Knopf. Die Xplora X5 Play eSIM ist ab sofort mit dem Tarif Smart Connect S exklusiv bei der Telekom erhältlich.

Wissen, wo sich das Kind aufhält

Die Xplora X5 Play eSIM ist eine leicht bedienbare und kindgerechte Smartwatch. Über das Netz der Telekom können die Kinder mit der Uhr telefonieren sowie Sprach- und Chatnachrichten austauschen. Und das mit bis zu 50 von den Eltern festgelegten Kontakten. Die Bedienung der Uhr erfolgt über selbsterklärende Symbole auf einem Touchscreen. So ist die Uhr auch für Kinder geeignet, die noch nicht lesen können.

Dank GPS-Funktion sehen die Eltern in der App der Smartwatch den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit. Zudem können sie sichere Bereiche – wie beispielsweise die eigene Wohnsiedlung – festlegen. Verlässt das Kind diesen Bereich, erhalten die Eltern eine Info. Sind mehrere Bereiche als solche definiert, kann so auch das Ankommen - beispielsweise bei einer Freundin oder einem Freund - festgestellt werden. Der SOS-Knopf gibt zusätzliche Sicherheit. Hält das Kind ihn für mehrere Sekunden gedrückt, wird ein Notruf an die zwei für den Notfall eingegebenen Rufnummern abgesetzt. Zusätzlich schickt die Uhr den Standort des Kindes an das Smartphone der SOS-Kontakte. Über die App sehen diese auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält.

Spielerisch zu mehr Bewegung

Die Xplora X5 Play eSIM hat zum Schutz der Kinder keinen Internetzugang. Auch sind keine Spiele installiert. Dafür aber ein Schrittzähler, der zu mehr Bewegung anspornt. Hat das Kind genügend Schritte gesammelt, kann es diese mit Unterstützung der Eltern in Zubehör eintauschen. So ermöglicht die Smartwatch ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen körperlicher Aktivität und Bildschirmzeit.

Damit die Kinder ungestört dem Unterricht folgen, gibt es die Funktion „Schulmodus“. Dann zeigt die Smartwatch nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Funktionen sind in dieser Zeit deaktiviert. Ausnahme ist der SOS-Knopf. Alle Einstellungen nehmen die Eltern über die zur Uhr gehörende App vor. Dort legen sie auch fest, mit wem das Kind kommunizieren darf. Die Xplora X5 Play eSIM ist abhörsicher und erfüllt die gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Schnell sein lohnt sich: Bis Ende September kräftig sparen

Um die Smartwatch nutzen zu können, ist die Buchung des Tarifs Smart Connect S erforderlich. Den gibt es mit zwei Laufzeiten. Die Xplora X5 Play eSIM kostet einmalig 97,44 Euro bei gleichzeitiger Buchung des Vertrags mit 12-monatiger Laufzeit. Für diesen zahlen Kunden 4,83 Euro monatlich. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlen Kunden einmalig für die Smartwatch 0,97 Euro. Hinzu kommen monatlich 9,70 Euro für den Vertrag. Wer den Smart Connect S mit 24-monatiger Laufzeit bis zum 30. September abschließt, profitiert vom Einführungsangebot. Der Kunde spart die ersten sechs Monate die monatliche Grundgebühr in Höhe von insgesamt 58,20 Euro.

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil