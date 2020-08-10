Mit MagentaSport 11Freunde Meisterfeier erleben

MagentaSport zeigt am 16. August die Galaveranstaltung anlässlich der zehnten „11Freunde Meisterfeier“. Bei der Jubiläums-Gala ehrt das „Magazin für Fußballkultur“ erneut die herausragenden Persönlichkeiten der abgelaufenen Saison. Die Verleihung wird kostenfrei ab 20:15 Uhr bei MagentaTV (Kanal 18 und 330) sowie auf magentasport.de ausgestrahlt.

„Die Jubiläums-Gala wird zur Premiere“, freut sich Hiro Kishi, Leiter Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. „Zum ersten Mal zeigen wir die 11Freunde Meisterfeier für Fußball-Fans bei MagentaSport – und das zudem kostenfrei für alle“, ergänzt Jury-Mitglied Kishi.

In der hochkarätigen 33-köpfigen Jury, die die Sieger in sechs Kategorien bestimmt haben, saßen unter anderem Bundestrainer Joachim Löw, Comedian Carolin Kebekus, die ehemaligen Nationalspieler Gerald Asamoah und Thomas Hitzlsperger sowie die TV-Experten Béla Réthy und Laura Wontorra. Über den Pokalmoment der Saison konnten die 11Freunde-Leser im Vorfeld der Sendung online abstimmen. Die Fanaktion der Saison wird von der 11Freunde-Redaktion bestimmt.

Durch den Abend führen die Radio- und Fernsehmoderatorin Sabine Heinrich und 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster. Zu Gast im Studio sind Preisträger sowie einige prominente Überraschungsgäste.

11Freunde Chefredakteur Philipp Köster zur Sendung: „Jedes Jahr küren wir auf der 11Freunde-Meisterfeier die herausragenden Akteure der Bundesliga-Saison und werfen einen unterhaltsamen und temporeichen Blick auf die vergangene Spielzeit. Für die Redaktion ist die Meisterfeier stets der heimliche Saisonhöhepunkt. Umso schöner, dass der Abend erstmals für alle Anhänger bei MagentaSport frei empfangbar ist!“

Bei der 11Freunde Meisterfeier werden acht Preise verliehen:

• Spieler der Saison

• Trainerteam der Saison

• Manager der Saison

• Newcomer der Saison

• Typ der Saison

• Schiedsrichter der Saison

• Fanaktion der Saison

• Pokalmoment der Saison