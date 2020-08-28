Neue Ideen mit 5G: TH Köln, Universität zu Köln und die Telekom eröffnen 5G Co:Creation Lab



Eine gute Nachricht für Kölner Student*innen und Gründer*innen: Wirtschafts- und Digitalminister Professor Dr. Andreas Pinkwart und Claudia Nemat, Telekom-Vorstand für Technologie und Innovation, eröffnen zusammen mit den Kooperationspartnern TH Köln und dem GATEWAY Excellenz Start-up Center der Universität zu Köln das „5G Co:Creation Lab" am Standort Mülheim der TH Köln.

Wirtschafts- und Digitalminister Professor Dr. Andreas Pinkwart begrüßt die Initiative der Telekom: „Wir wollen in Sachen 5G eine Vorreiterrolle einnehmen. Das Co:Creation Lab passt perfekt zu diesem Ziel: Wir brauchen Orte wie diesen, an denen Gründerinnen und Gründer in einem kreativen Umfeld innovative Ideen entwickeln können.“

„Als Teil der ‚TechCluster NRW‘-Initiative, wollen wir mit dem Co:Creation Lab Innovationen aus NRW fördern. Die aktuelle Situation zeigt uns einmal mehr, wie essentiell digitale Teilhabe und eine gute Netzanbindung sind. 5G als Schlüsseltechnologie wird dabei immer wichtiger. Mit geringer Latenz und hoher Bandbreite ermöglicht sie zukünftig neue Erlebniswelten für Bildung, Unterhaltung, mobiles Arbeiten und die Industrie. Mit dieser modernsten 5G-Netztechnologie haben wir das Lab ausgestattet. Zusammen mit Innovatoren aus Hochschulen, Industrie und dem Gründer-Ökosystem können mit der Technik von Morgen bereits heute neue Produkte entwickelt werden. Damit bieten wir einen echten Wettbewerbsvorteil für den Gründungsstandort Köln,“ sagt Claudia Nemat.

Lebendiges Ökosystem fördert Entrepreneurship und Unternehmergeist

Das Lab wird ein Ort der Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen. Es steht nicht nur den 100.000 Student*innen der Kölner Hochschulen offen, sondern auch Entrepreneur*innen in der Region und im Land NRW.

Hier haben Gründer*innen aus dem Hochschulumfeld gemeinsam mit Industriepartnern exklusiv die Möglichkeit, ihre Ideen direkt im neuen 5G-Netz zu testen und weiterzuentwickeln. Der 1. FC Köln zum Beispiel wird das Lab mit strategischen Fragestellungen unterstützen und erste Lösungen in seinem Umfeld testen.

Denkbar sind dabei viele Projekte: Roboter sicher durch eine Fabrik steuern. Stadtführungen mit eingeblendeten Zusatzinformationen mittels Augmented Reality. Virtuelles Torwandschießen gegen einen prominenten Fußballer. Oder, oder, oder.

Gute Bedingungen für Kölner Gründer*innen aus dem Hochschulumfeld

Die Kölner Hochschulen waren in diesem Jahr sehr erfolgreich, das Thema Entrepreneurship und Gründung gemeinsam voranzutreiben. Insbesondere die enge Zusammenarbeit von TH Köln und Universität zu Köln hat sich dabei als Motor für die Gründerregion Köln erwiesen. Zusammen mit den anderen Kölner Hochschulen und dem hochschulgründernetz cologne e.V. koordiniert die TH Köln das vom BMWi geförderte Exist-Projekt »Fit for Invest«. Hier treiben die Hochschulen gemeinsam das Thema Entrepreneurship und Gründungsförderung in Köln voran und stimmen ihre Aktivitäten miteinander ab und führen zum Beispiel die Gründungsservices enger zusammen.

Im Studiengang Code und Context bilden Studierende Kompetenzen in den Bereichen Coding, Design und Entrepreneurship zur Entwicklung digitaler Produkte.

Zudem wird die Gründer*innenszene in Köln seit dem letzten Jahr durch das GATEWAY Exzellenz Start-up Center (ESC) der Universität zu Köln gestärkt. Das GATEWAY ESC wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Damit unterstützt die Universität zu Köln Gründungen aus der Hochschule und eine Kultur des unternehmerischen Denkens und Handelns. Das ESC bietet Gründungscoaching, Fördermittelberatung, Inkubator-Plätze und einen Accelerator. Zusätzlich werden acht Professuren in vier Fakultäten mit Entrepreneur-Bezug eingerichtet und ein breites Lehr- und Veranstaltungsangebot aufgebaut.

Neben der Beteiligung am Co:Creation Lab stellt das GATEWAY ESC auch mit der Telekom zukünftig eine Reihe von Hackathons und Workshop-Formaten zur Förderung von technologischen Innovationen unter gründungsinteressierten Studierenden und jungen Gründer*innen. So wird den jungen Gründer*innenteams früh das technische und fachliche Rüstzeug für technologiebasierte Gründungsprojekte an die Hand geben.

„Ambitioniertes Ziel der engen Zusammenarbeit von Universität, TH Köln und den anderen Kölner Hochschulen im Bereich Entrepreneurship ist es, Köln und das „Rheinland Valley“ zur einer der Top Regionen für Startups und Gründungen zu machen. Das gemeinsame Co:Creation Lab in den Räumen der TH Köln ist ein weiterer bemerkenswerter Schritt auf diesem Weg, den wir zusammen mit der Telekom und Praxispartnern wie dem 1. FC Köln gehen. Für diese Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich und freuen uns auf die vielen innovativen Projekte und Gründungen, die aus dieser Partnerschaft hervorgehen werden“, fasst Professor Dr. Kai Thürbach, Professor für Entrepreneurship und im Team »Fit for Invest« als Vertreter der Kölner Hochschulen die Eröffnung zusammen.

Statements

„5G ist eine relevante Zukunftstechnologie und unsere Studierenden sind heiß darauf, hier spannende Innovationen gemeinsam mit Partnern prototypisch umzusetzen.“

Professor Dr. Matthias Böhmer, Professur für Informatik an der TH Köln, Leiter Studiengang Code & Context

„Das 5G Co:Creation Lab wird Köln als Gründungsmetropole weiter stärken und gerade den rund 100.000 Studierenden in Köln die Möglichkeit bieten, diese neue Technologie bei ihren wissensbasierten Gründungsvorgaben auch praktisch zu nutzen.“

Professor Dr. Rainer Minz, Vorstandsmitglied beim Gateway Exzellenz Start-up Center

„Die Kölner Hochschulen waren in diesem Jahr sehr erfolgreich, das Thema Entrepreneurship und Gründung gemeinsam voranzutreiben. Insbesondere die enge Zusammenarbeit von Universität und TH Köln hat sich dabei als Motor für die Gründerregion Köln erwiesen. Zusammen mit den anderen Kölner Hochschulen und dem hochschulgründernetz cologne e.V. werden wir durch Programme wie »Fit for Invest« und das Co:Creation Lab mit der Telekom dazu beitragen, Köln und das „Rheinland Valley“ zu einer Top Gründerregion zu entwickeln. – Wir möchten, dass in Köln eine neue Gründerzeit anbricht und schaffen dafür gemeinsam die Rahmenbedingungen!“

Professor Dr. Kai Thürbach, Professur für Unternehmensführung und Entrepreneurship an der TH Köln

„Das Thema 5G wird großen Einfluss auf die Entertainment-Branche und daher auch auf den Profifußball haben. Für uns ist es ein logischer Schritt, als Kölner Verein gemeinsam mit den Partnern an realen 5G-Lösungen zu arbeiten und diese auch in unserem Umfeld zu testen. Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit und wollen die Gründerszene in Köln und NRW proaktiv unterstützen.“

Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil

Über die TH Köln

Die TH Köln zählt zu den innovativsten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie bietet Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland ein inspirierendes Lern-, Arbeits- und Forschungsumfeld in den Sozial-, Kultur-, Gesellschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften. Zurzeit sind mehr als 26.000 Studierende in rund 100 Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben. Die TH Köln gestaltet Soziale Innovation – mit diesem Anspruch begegnet sie den Herausforderungen der Gesellschaft. Ihr interdisziplinäres Denken und Handeln, unsere regionalen, nationalen und internationalen Aktivitäten macht sie in vielen Bereichen zur geschätzten Kooperationspartnerin und Wegbereiterin. Die TH Köln koordiniert das vom BMWi geförderte Exist-Projekt »Fit for Invest«, in dem die Kölner Hochschulen gemeinsam das Thema Entrepreneurship und Gründungsförderung in Köln vorantreiben. Ziel ist es, zusammen mit Partnern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft Köln und das „Rheinland Valley“ zur einer der Top Regionen für Start-ups und Gründung zu machen. Das Co:Creation Lab ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg, den die TH Köln zusammen mit Telekom, Uni zu Köln und Praxispartnern wie dem 1. FC Köln geht. www.th-koeln.de/fitforinvest

Über die Universität zu Köln

Die Universität zu Köln ist eine der forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche. Mit rund 49.000 Studierenden, 335 Studiengängen und rund 6.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist die Universität zu Köln eine der größten Universitäten Europas.