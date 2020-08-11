Telekom bringt Rheingau Musik Festival zu den Fans

Die Telekom ermöglicht einen außergewöhnlichen Klassik-Sommer 2020. Das Rheingau Musik Festival und sein Partner werden exklusive digitale Konzerte realisieren. Highlights sind Auftritte des Organisten Cameron Carpenter, des Starposaunisten Nils Landgren und ein Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Konzerte werden durch die beeindruckenden Spielstätten in einem einmaligen Ambiente in Szene gesetzt. Die ersten Auftritte zeigt die Telekom ab dem 13. August auf Abruf bei MagentaMusik 360 und am 15. und 16. August im Programm #DABEI bei MagentaTV. Weitere Konzerte folgen im Oktober 2020.

„Gemeinsam mit dem Rheingau Musik Festival realisieren wir einen außergewöhnlichen Klassik-Sommer. Die hochkarätigen Künstler in Kombination mit den einzigartigen Kulissen sind ein besonderes audiovisuelles Erlebnis“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainment-Chef bei der Telekom. „Wir freuen uns, das Klassik-Highlight im besten Netz der Telekom direkt zu den Fans bringen zu können.“

„Trotz Corona konnten wir ein fantastisches Programm für das digitale Rheingau Musik Festival zusammenstellen. Dank der Zusammenarbeit mit der Telekom können alle dabei sein und den Festival-Sommer gemeinsam feiern“, sagt Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals. Das renommierte Festival musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden.

Exklusive Klassik-Konzerte im Stream

Das Rheingau Musik Festival zählt zu den größten und renommiertesten Klassik-Veranstaltungen in Europa. Den Auftakt der digitalen Konzertreihe bilden die Solistinnen und Solisten Ana de la Vega, Bomsori Kim, Nils Mönkemeyer und Sarah Willis. Hinzu kommen die kubanische Band Sarahbanda und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn unter der Leitung von Benjamin Reiners. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie werden in den schönsten Räumen von Kloster Eberbach neu in Szene gesetzt.

Ein weiteres Highlight: Der Auftritt des amerikanischen Organisten Cameron Carpenter in der Asbachgasse in Rüdesheim. Sein Markenzeichen ist die „International Touring Organ“ mit fünf Manualen und Pedal. Sie wurde speziell nach seinen Wünschen angefertigt. Der Auftritt wurde für die Übertragung neu inszeniert. Die kammermusikalischen Aufführungen präsentieren sich dabei modern, dynamisch und in höchster Qualität.

Klassikfans können beide Konzerte ab dem 13. August für ein Jahr kostenlos über die Webseite und App von MagentaMusik 360 sowie in der Megathek von MagentaTV sehen. Zudem zeigt die Telekom die Inhalte am 15. und 16. August jeweils um 19:00 Uhr im Programm #DABEI exklusiv bei MagentaTV.

Im August werden weitere Konzerte aufgezeichnet und ab dem 15. Oktober präsentiert. In „New Eyes on Baroque“ stellen die Sopranistin Jeanette Köhn und ein exquisites Jazzensemble rund um den Starposaunisten Nils Landgren bekannte Werke von Bach in einen neuen Kontext. Unterstützt werden sie durch ein klassisch orientiertes Vokalensemble. Spielstätte ist die im Jugendstil geprägte Lutherkirche in Wiesbaden. Sie zählt zu den eindrucksvollsten Spielorten des Rheingau Musik Festivals.

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