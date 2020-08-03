Telekom-Kampagne macht 5G emotional erlebbar

Video Die Telekom hat ihr Netz in den letzten Wochen weiter mit Hochdruck ausgebaut. Über 3.000 Städte und Gemeinden in Deutschland haben jetzt 5G. Weitere rund 18.000 Antennen wurden in den vergangenen fünf Wochen für 5G fit gemacht und ins Live-Netz integriert. Damit können jetzt 40 Millionen Menschen 5G nutzen. Das gilt für Großstädte wie Frankfurt oder München genauso wie für kleinere Gemeinden wie Wallgau in Oberbayern, Lampertswalde in Sachsen oder die Loreleystadt Sankt Goarshausen. Und selbst die Antennen auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, funken ab sofort mit 5G.

Zeitgleich geht die Kampagne für das größte 5G-Netz Deutschlands in die zweite Phase. „Zum Start haben wir die 5G-Technologie eng an die Marke Telekom gebunden“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Telekom. „Das war wichtig und wurde gut angenommen. Im nächsten Schritt der Reise laden wir das Thema 5G mit einem cineastischen Spot emotional auf und machen den Mehrwert der Technologie deutlich.“ Die Kampagne zeigt Menschen, die sich dank technologischer Möglichkeiten nah sind. Menschen, die für Diversität stehen. Menschen, für die die Aussage „Nichts soll zwischen uns stehen“ eine besondere Rolle spielt – und die mit 5G eine neue Form der Teilhabe erleben.

„Unser Spot ist großes Kino. Wir setzen auf starke Gefühle“, sagt Christian Loefert, verantwortlich für die Kampagne bei der Telekom Deutschland. „Mit der Kampagne will die Telekom erneut ein Statement gegen die Spaltung der Gesellschaft und für mehr Teilhabe setzen. Wir zeigen die Kraft persönlicher Verbindungen, die mit 5G noch besser werden.“

Im Spot kreist die Kamera um verschiedene Personen. Sie sagen ein Gedicht auf, das sie alle miteinander verbindet und den zwischenmenschlichen Leitgedanken auf den Punkt bringt: „Kein Warten und kein Zögern mehr – Kein Zweifeln und kein Ungefähr – Weil mehr verbindet, als uns trennt – Ohne aber, ohne wenn – Entfernung soll in Luft aufgehn – Und nichts soll zwischen uns mehr stehn.“

Zu sehen ist der Spot (40-Sekunden) ab dem 3. August 2020 bis Ende September auf reichweitenstarken Sendern sowie Online. Auch in OoH, Anzeigen und der Shop-Gestaltung wird die 5G-Kampagne zu sehen sein.

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