Die Revolution MagentaEINS Plus: Erstes voll integriertes Angebot – Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag

Die Telekom setzt erneut Maßstäbe. Mit dem neuen Angebot MagentaEINS Plus bietet Europas führendes Telekommunikationsunternehmen als erster Anbieter im deutschen Markt ein Angebot für zuhause und unterwegs in einem Vertrag. Und das ganz ohne Mindestvertragslaufzeit und mit deutschlandweit unbegrenztem Datenvolumen.

„Im Jahr 2014 haben wir mit MagentaEINS eine Reise angetreten, auf der uns mittlerweile mehr als 4,8 Millionen zufriedene und sehr loyale Kunden begleiten. Mit MagentaEINS Plus setzen wir die Reise in einer neuen Dimension fort“, erklärt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden Telekom Deutschland. „Das erste voll integrierte Angebot in Deutschland mit Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag bietet ein noch besseres Kundenerlebnis – mit flexiblen Laufzeiten, unbegrenztem Surfvergnügen und vielen Vorteilen für die Community.“

Das Plus: Mehr Freiheit, Community, Flexibilität und Einfachheit

Mit MagentaEINS Plus bietet die Telekom einen Vertrag für alle Leistungen zuhause und unterwegs. Das integrierte Angebot stellt dem Kunden ein deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für den heimischen Internet-Anschluss und das mobile Surfen inklusive 5G zur Verfügung. MagentaEINS Plus Kunden erhalten zuhause und unterwegs wahlweise eine Internet-Flat mit bis zu 100 oder bis zu 250 MBit/s – damit ist die Einschränkung durch Datenvolumen Geschichte. EU-Roaming inklusive der Schweiz ist ebenso enthalten wie ein Gigabyte außerhalb der EU. Damit können die Nutzer sorgenfrei online gehen und zum Beispiel Messenger-Dienste, Mails oder Navigation nutzen.

Mit MagentaEINS Plus hat die Telekom den „Community“-Begriff neu definiert: Wer sich für den Tarif entscheidet, kann weitere Community-Mitglieder einladen. Egal ob klassische oder moderne Familien, Freunde oder Wohngemeinschaften, jung oder alt. Jeder kann mit #dabei sein. Die Community Card von MagentaEINS Plus enthält eine Mobilfunk-Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Zusätzlich lassen sich weitere kostenlose Vorteile an die Community vergeben: Damit erhält auch das Community-Mitglied deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen im Telekom Mobilfunknetz sowie 1 GB Datenvolumen für die Nutzung außerhalb der EU.

Und MagentaEINS Plus geht noch einen revolutionären Schritt weiter: Es ist das erste Telekom Produkt, das ohne Mindestvertragslaufzeit abgeschlossen werden kann. Absolute Flexibilität erleben die Kunden, indem sie zusätzliche Dienste und Produkte ganz einfach aktivieren und auch wieder deaktivieren können. Das umfasst etwa Community und Data Cards oder Connect Cards für IoT-Anwendungen, wie Hundetracker. Festnetzgeräte, wie z. B. WLAN-Router können flexibel erworben oder zukünftig gemietet werden. Für neue Smartphones gibt es, neben dem Direktkauf, zukünftig auch die Möglichkeit diese in Raten mit 0% Finanzierung bei wählbarer Laufzeit von 6 bis 36 Monaten zu kaufen.

Alles in allem rundet die große Einfachheit das Kundenerlebnis von MagentaEINS Plus ab. Das Online-Kundencenter ist der Ort, wo alle Wünsche und Anfragen des MagentaEINS Plus Kunden beantwortet werden können. Kunden erreichen es über die MeinMagenta App und den Login auf der telekom.de. Der Bereich bietet unter anderem die Möglichkeit der einfachen Vergabe der Community-Vorteile, die Zu- und Abbuchung von Produkten und Diensten sowie die Verwaltung der Community-Mitglieder.

MagentaEINS Plus online buchbar

Der neue Tarif ist ab heute ausschließlich online für ausgewählte Bestands- und Neukunden buchbar. Das Angebot wird mit Kundenfeedback stetig weiterentwickelt und zukünftig für immer mehr Kunden zur Verfügung stehen. Weitere Vertriebswege wie Telekom-Shops und Handel werden schrittweise zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Zahlen, Daten, Fakten: Tarife und Angebote im Überblick

MagentaEINS Plus mit deutschlandweit unbegrenztem Highspeed-Volumen zuhause und mobil inklusive 5G, Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz und 1 GB zum Surfen außerhalb der EU gibt es in zwei Tarifen:

MagentaEINS Plus S mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, für 80 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, für 80 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit. MagentaEINS Plus M bietet bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload, für 90 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

Bei Bedarf kann bei beiden Tarifen kostenlos Zuhause-Telefonie und das Sicherheitspaket aktiviert werden.

Der Community-Vorteil ist kostenlos für bis zu vier Community Cards und vier Data Cards aktivierbar. Die maximale Geschwindigkeit der Community entspricht dem jeweiligen MagentaEINS Plus Tarif. Neben dem deutschlandweit unbegrenzten Highspeed-Volumen sind 1 GB Datenvolumen Basiskonnektivität außerhalb der EU enthalten.

Die Community Card beinhaltet für 25 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate für zuhause und unterwegs, mit 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz.

Die Data Card für monatliche 10 Euro beinhaltet 5 GB mobiles Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G für die Nutzung auf Tablet oder Laptop.

Die Connect Card für IOT-Anwendungen wie Smart Watches kostet 5 Euro im Monat.

Der Teens-Vorteil ist kostenlos aktivierbar für Nutzer unter 18 Jahren. Die Community Card mit Teens-Vorteil kostet statt monatlich 25 Euro nur 10 Euro. Der Teens-Vorteil ist bei Bedarf auch mit dem Community-Vorteil kombinierbar.

Weiterführende Informationen unter: www.telekom.de/magenta-eins/magenta-eins-plus

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