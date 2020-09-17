Im Oktober neu in der MagentaTV-Megathek: „Ein guter Mensch“



Im Oktober in der MagentaTV-Megathek: „Ein guter Mensch“ erzählt in zwölf Episoden den Rachefeldzug des ehemaligen Gerichtsschreibers Agâh Beyoğlu. Der an Demenz erkrankte Ruheständler will ein lang zurückliegendes Verbrechen rächen, bevor ihn seine Erinnerungen an die Gräueltaten verlassen. Für seine Rolle Agâh Beyoğlu gewann Hauptdarsteller Haluk Bilginer 2019 den International Emmy. MagentaTV-Kunden finden „Ein guter Mensch“ exklusiv und kostenlos in der Megathek.

Ist Agâh Beyoğglu wirklich „ein guter Mensch“?

In „Ein guter Mensch“ erfindet sich der verwitwete Agâh neu: Als der ehemalige Gerichtsmitarbeiter überraschend die Diagnose Alzheimer erhält, fasst er einen tödlichen Entschluss. Schon lange beschäftigt Agâh ein alter Fall. Vor Jahren wurde in seinem Heimatdorf ein junges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der Täter – obwohl bekannt – wurde nie verurteilt, die zuständigen Justizbeamten ließen ihn davonkommen. Sein Schicksal vor Augen schwört sich Agâh, endlich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – bevor in seiner Erinnerung wichtige Details verblassen. Als sein Töten immer größere Kreise zieht, wird der Fall der Polizistin Nevra zugeteilt. Noch wissen die junge Frau und Agâh nicht, dass sie ein gemeinsamer Feind verbindet …

Die türkische Serie „Ein guter Mensch“ (Originaltitel „Şahsiyet“) wurde von Ay Yapim für den türkischen Sender Puhu TV produziert. Beta Film erwarb „Ein guter Mensch“ exklusiv für MagentaTV. Alle zwölf Folgen sind ab dem 8. Oktober exklusiv in der MagentaTV-Megathek abrufbar.

Streaming-Premiere für „The Gloaming“

Die australische Krimi-Serie „The Gloaming“ von FOX feiert ab 14. Oktober ihre Streaming-Premiere bei MagentaTV. Hier geht es um einen brutalen Mord in Tasmanien. Allerdings steht nicht die Tätersuche im Vordergrund. Die Serie hinterfragt das Motiv des Täters, der eine ältere Dame in Tasmanien brutal ermordete. Die Ermittler kommen ihm von Folge zu Folge immer näher und Zuschauer erfahren zeitgleich mehr über seine Beweggründe. Die achtteilige FOX-Serie startet ab 14. Oktober in der MagentaTV-Megathek mit wöchentlich neuen Episoden ohne Zusatzkosten.

The Walking Dead: Das Warten hat ein Ende

Fans der Serie „The Walking Dead“ können sich nach monatelanger Wartezeit außerdem auf die vorerst finale Episode der 10. Staffel der packenden Zombie-Saga freuen. Diese läuft am 5. Oktober bei FOX und ist danach ebenfalls kostenfrei in der Megathek abrufbar. Wegen der Corona-Krise mussten Dreharbeiten vorläufig unterbrochen werden, sodass Fans seit April auf das Staffelfinale warten. Für nächstes Jahr ist zudem die Produktion sechs weiterer Bonusfolgen für Staffel 10 geplant. Damit verkürzen die Produzenten die Wartezeit der Fans auf Staffel 11.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil