MagentaMobil Prepaid: Telekom bietet Jahrestarif mit 5G

Einmal 97,43 Euro zahlen und anschließend im besten Netz der Telekom zwölf Monate mit Highspeed surfen und telefonieren. Möglich macht das der neue MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif. Und der bringt einiges an Leistung mit sich. Kunden telefonieren und versenden SMS unbegrenzt in das Mobilfunknetz der Telekom. Für Gespräche in alle weiteren deutschen Netze stehen ihnen monatlich 200 Minuten zur Verfügung. Auch der Surfspaß kommt nicht zu kurz. Monatlich sind 2 GB Datenvolumen im Tarif inkludiert. Kunden gehen damit ohne Mehrkosten sogar im schnellen 5G Netz der Telekom online. Bereits heute können 40 Millionen Menschen in über 3.000 Städten und Gemeinden in Deutschland 5G der Telekom nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kunde über ein passendes Smartphone verfügt. Nach der Einführung der ersten 5G Prepaid-Tarife zu Beginn des Jahres baut die Telekom mit dem attraktiven Jahrestarif ihr 5G-Tarifangebot im Prepaid-Bereich weiter aus.

Eine HotSpot Flat ist ebenfalls im Tarif enthalten. Sie ermöglicht den kostenlosen WLAN-Zugang an allen deutschen Telekom HotSpots. Sind die Inklusivleistungen des Tarifs aufgebraucht, telefonieren Kunden für 9 Cent die Minute weiter. Ebenfalls 9 Cent werden je SMS berechnet. Im EU-Ausland sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar. In der Schweiz nutzen Reisende ebenfalls das Datenvolumen wie in Deutschland.

Im Einmalpreis von 97,43 Euro ist für Neukunden ein Startguthaben von 100,- Euro enthalten. Damit steht der Tarif nach Aktivierung direkt zur Nutzung bereit. Der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif ist ab dem 15. September im Telekom Shop, im Kundenservice sowie online auf telekom.de buchbar.

Hinweis für Kunden Details zum Tarif und Bestellmöglichkeit finden Sie im Online-Shop .

Mit Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice.

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