OVHcloud und T-Systems kooperieren für GAIA-X

OVHcloud und T-Systems haben sich auf eine Zusammenarbeit nach den Prinzipien der europäischen Cloud-Initiative GAIA-X geeinigt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, für den deutschen, den französischen und weitere europäische Märkte ein vertrauenswürdiges Public-Cloud-Angebot für alle Branchen zu schaffen, in denen Datensouveränität und DSGVO-Konformität eine bedeutende Rolle spielen.

In diesem Rahmen werden OVHcloud und T-Systems gemeinsam an der Entwicklung einer einzigartigen öffentlichen Openstack-Cloud-Plattform arbeiten. Dieses neue Angebot richtet sich an die speziellen Bedürfnisse des öffentlichen Sektors sowie an wichtige Infrastrukturbetreiber und Unternehmen aller Größenordnungen, die in strategischen oder sensiblen Bereichen von öffentlichem Interesse tätig sind. Die Plattform unterstützt die europäische GAIA-X-Initiative und garantiert ein Höchstmaß an Offenheit und Transparenz sowie an Datensouveränität, -schutz und -sicherheit in Europa.

„Die Deutsche Telekom ist ein starker Befürworter einer souveränen europäischen Cloud“, betont Frank Strecker, verantwortlich für das Public-Cloud-Geschäft der Deutschen Telekom. „Um eine souveräne europäische Cloud-Infrastruktur erfolgreich zu gestalten, müssen wir jedoch schnell voranschreiten. Und wir brauchen die Unterstützung des öffentlichen Sektors.“

Max Ahrens, CTO bei T-Systems, ergänzt: „Deshalb planen wir gemeinsam mit OVHcloud die Entwicklung dieses vertrauenswürdigen, europäischen Public-Cloud-Angebots. Während unser französischer Partner führende Cloud-Technologie auf der Basis selbst entwickelter Servertechnologie und das eigene, auf Open Source basierende Informationssystem zur Verfügung stellt, kümmern wir uns um die Infrastruktur und den Betrieb in unseren deutschen Rechenzentren.“

„Wir sind besonders stolz darauf, mit T-Systems zusammenzuarbeiten und der erste Anbieter eines wirklich souveränen Public-Cloud-Angebots nach den GAIA-X-Prinzipien zu sein. Es wird den strategisch wichtigsten Geschäftsbereichen höchste Sicherheitsstandards bieten können. Unser vollständig vom „Cloud Act“ unabhängiges Angebot, das durch unser effizientes und vollständig integriertes Wertschöpfungsmodell möglich ist, ist für uns von höchster Bedeutung“, kommentiert Michel Paulin, CEO bei OVHcloud.

Vorteile beider Partner nutzen

Mit dieser strategischen Partnerschaft kombinieren OVHcloud und T-Systems ihr umfangreiches Know-how. Die Kunden von T-Systems profitieren von den zuverlässigen Rechenzentren und dem kundenorientierten Service- und Betriebskonzept des Unternehmens sowie der Netzinfrastruktur der Deutschen Telekom und dem umfassenden und fundierten Wissen über die Anforderungen des öffentlichen Sektors.

Die Zusammenarbeit profitiert zudem von der Branchenexpertise von OVHcloud. Der Cloud-Anbieter wird die eigene Infrastruktur mit wassergekühlten Systemen einsetzen, die eine bessere Energieeffizienz ermöglichen. Auf der technologischen Seite wird die PCI-Plattform von OVHcloud genutzt, um den Erwartungen der Kunden und Partner von T Systems besser gerecht zu werden.

„Unsere Zusammenarbeit mit T-Systems beruht unter anderem auf den gemeinsamen Werten rund um Datenreversibilität, Datensicherheit und Transparenz, die uns als Gründungsmitgliedern der GAIA-X-Initiative wichtig sind“, ergänzt Falk Weinreich, General Manager Central Europe bei OVHcloud. „Wir stehen seit mehr als 20 Jahren für Innovation im Cloud-Markt und bieten hohe Effizienz, neueste Technologie und umweltfreundliche Kühlungskonzepte. Gekoppelt mit dem Erfahrungsschatz von T-Systems können wir Kunden mit sensiblen Daten ganz neue Möglichkeiten bieten.“

Das Angebot soll ab Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen.

Den GAIA-X-Prinzipien Leben einhauchen

Dieses Projekt ist ein konkreter gemeinsamer Anstoß, um die Ambitionen von GAIA-X in greifbare Maßnahmen umzusetzen, die dem europäischen Markt zugutekommen. Diese Public-Cloud-Plattform wird als wichtiger Aspekt dazu beitragen, den Use-Case-Katalog der Gaia-X-Initiative zu erweitern. Als Gründungsmitglieder von GAIA-X werden T-Systems und OVHcloud dieses neue Angebot gemäß der Leitprinzipien der Initiative gestalten: vollständige DSGVO-Konformität und offene Standards, aber auch Reversibilität, Datenschutz und höchste Sicherheitsstandards.

Über OVHcloud:

OVHcloud ist ein globaler und führender europäischer Cloud-Anbieter, der 400.000 Server in 30 eigenen Rechenzentren auf 4 Kontinenten betreibt. Seit 20 Jahren nutzt das Unternehmen ein integriertes Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sichert – von der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es OVHcloud, vollkommen unabhängig, das gesamte Anwendungsspektrum für 1,5 Millionen Kunden in mehr als 130 Ländern abzudecken. OVHcloud bietet Kunden Lösungen der neuesten Generation, die hohe Leistung, transparente Preise und vollständige Datenhoheit miteinander verbinden, um ihr ungehindertes Wachstum zu unterstützen.



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