Cathay Pacific startet mit Inflight- Wi-Fi-Portal der Deutschen Telekom.

Cathay Pacific Airways hat die Deutsche Telekom mit der Entwicklung und dem Betrieb ihres neuen Wi-Fi-Portals beauftragt. Die Lösung der Deutschen Telekom wird eine einzigartige Nutzererfahrung in allen vernetzten Flugzeugen von Cathay Pacific bieten. Im neuen Portal sind alle von Cathay angebotenen WiFi-Dienste integriert, unabhängig davon welcher Anbieter die Boden-Luft-Verbindung (Konnektivität) stellt. Von der durchgehenden Nutzererfahrung profitieren Passagiere und Fluggesellschaft. Fluggäste nutzen zukünftig auf ihren Cathay Flügen ein einheitliches Portal für die WiFi Dienste an Bord. Cathay Pacific kann bei der zukünftigen Weiterentwicklung der WiFi-Dienste diese in das einheitliche Portal integrieren.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cathay. Ein harmonisiertes Onlineerlebnis für alle Passagiere ist unser gemeinsames Ziel." Das sagt David Fox, Vice President Inflight & Connectivity Services bei der Telekom. "Die Inflight WLAN-Lösung basiert auf unserer funktionsreichen ISP-Plattform. Sie ist so konzipiert, dass sowohl Cathays aktuelle als auch zukünftige Anforderungen an moderne Vernetzung von der Telekom erfüllt werden.

Vivian Lo, General Manager Customer Experience & Design bei Cathay Pacific, sagte dazu: "Als führende globale Fluggesellschaft ist Cathay bestrebt, unseren Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten".

"In der heutigen hochgradig vernetzten Welt, ist für unsere Passagiere ein nahtloses und konsistentes Online-Erlebnis wichtig. Wir fühlen uns diesem Anspruch verpflichtet. Die neue Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bietet uns eine zuverlässige und vielseitige Plattform. Mit ihr werden wir unsere, und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Die Deutsche Telekom hat sich als zuverlässiger Partner mit hoher Flexibilität erwiesen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, und werden die Möglichkeit nutzen die WLAN-Erfahrung unserer Fluggäste mit dem neuen Portal zu steigern".

Verfügbarkeit

Cathay Pacific Airways ist eine asiatische Premium Fluggesellschaft mit Basis in Hong Kong. Die neue harmonisierte Portal-Lösung ist ab dem 4. Quartal 2020 verfügbar. Zum Start steht das Portal in der neuen Airbus A350-Flotte der Fluggesellschaft bereit. Später auch in der Boeing 777 und der Airbus A330 Flotte.

Weitere Informationen über die Deutsche Telekom Inflight Services finden Sie unter inflight.telekom.net

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